“Cosa mi ha fatto Clarissa”. GF Vip, Manila Nazzaro racconta tutto: ‘sfregio’ subito dopo la finale

È finito da pochi giorni ma il GF Vip contiene a tenere banco. L’ultima rivelazione è di Manila Nazzaro, infuriata per lo sgarbo patito subito dopo la finale. È lei stessa a spiegarlo nel corso di un’intervista nel corso della quale ha detto anche di aver interrotto tutti i contatti con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. “Sì è vero che ho difeso Katia nella prima parte di GF Vip, perché eravamo amiche per davvero. Ovviamente non l’ho difesa sulle parole che ha usato, ma come persona e artista. Perché nella prima parte di percorso lei è stata una parte importante per me”.



“Lo stesso vale per Sole e non rinnego nulla, nella casa del GF Vip mi hanno dato tanto e ci siamo scambiate cose belle. Poi sono stata io a mettere un freno. A me non appartengono certe cose e mi sono dissociata. Il problema è che quando ti dissoci con Katia, lei lo vive come un tradimento e in qualche maniera è diventata una mia nemica”. E non finisce qui.



Manila Nazzaro ha infatti aggiunto: “Se ho fatto pace con Soleil? Sì abbiamo chiarito ma due mesi dentro al GF Vip fa mica adesso fuori. Io con Sole nell’ultimo periodo ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli. Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa. Con lei ho chiarito e quando Manila Nazzaro chiarisce, chiarisce, quando Manila non chiarisce – come ho fatto con Katia, non chiarisco”.







Dopo questo sfogo Manila Nazzaro ha elencato quali sono i concorrenti del GF Vip che continua a sentire: “Con chi sono rimasta in buoni rapporti? Con diversi. Con Miriana certo che mi sento. Ci sentiamo tutti i giorni e stiamo preparando qualcosa insieme. Sento anche tanto Delia, Francy e Sophie anche, lei è meravigliosa, poi parlo anche con Gianmaria”. Quindi fa una rivelazione che non piacerà a molti.



Manila ha infatti rivelato di essere stata bloccata sui social da Clarissa Selassiè, blocco che ha esteso anche a un’altra protagonista del GF Vip: Lulù Selassié. “Sono felice per la vittoria di Jessica, certo però che tifavo per Lulù tra le due sorelle. Perché io con Lulù ho avuto un rapporto molto stretto, sincero e forte. E poi a Lulù dirò che sua sorella Clarissa quando ero dentro al GF Vip ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo. Sì mi ha bloccata anche con il profilo di Lulù e infatti non riesco a taggarla. Che poi mi ha bloccata con l’account di Lulù, con cui io ho un rapporto splendido. Spero però che questa cosa si risolva. I rapporti sono personali e lei non c’entra nulla con me e Lulù”.