Uno degli ultimi concorrenti a varcare la porta rossa del ‘GF Vip’ è stato Kabir Bedi, che è entrato in punta di piedi portandosi con sé tutta la sua esperienza professionale e umana accumulata in tutti questi anni. In attesa di capire come evolverà la sua avventura nel reality show e se riuscirà addirittura ad arrivare fino alla finale, andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo lato privato. Infatti, ha avuto diversi matrimoni alle spalle, ma adesso è felicemente sposato con una donna davvero molto bella.

Alcuni giorni fa Kabir Bedi ha subito la prima censura nel programma per aver parlato con gli altri concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’ e da Casa si sono subito accorti che il suo microfono è stato silenziato. Ricordiamo che l’attore di Sandokan ha preso parte alla seconda edizione di quel reality show, nell’ormai lontano 2004. Andava in onda su Rai 2 ed era presentato all’epoca dei fatti dalla conduttrice Simona Ventura. A vincere quell’edizione era stato Sergio Muniz, che si era portato a casa la bellezza di 200 mila euro.

Oltre ad essere più giovane di lui, la quarta coniuge di Kabir Bedi è di un fascino indescrivibile. Ha dunque 46 anni di età ed è originaria nel Regno Unito. Qui è infatti nata nel 1976. Quando era una ragazza, si è iscritta all’università e ha frequentato in particolare la facoltà di Economia Politica. E quello che ha fatto in questi anni è un qualcosa di meraviglioso. Ha sempre mostrato di essere molto generosa nei confronti del prossimo e l’attore non può che essere felice di averla incontrata nel suo cammino.





Infatti, la coniuge di Kabir Bedi, che si chiama Parveen Dusanj, ha sempre seguito con costanza i problemi legati alla società e ha sempre supportato le persone più bisognose e i cosiddetti invisibili. Ha collaborato insieme al governo del Regno Unito ovviamente in questo ambito e in seguito è anche entrata a far parte del Cda, ovvero il consiglio di amministrazione della ‘Medway Human Rights and Equality Council’. E non è finita qui perché in seguito è riuscita anche ad ottenere il ruolo di vicepresidente in un’impresa sempre sociale.

Kabir Bedi e Parveen Dusanj si sono conosciuti e hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2006. Dieci anni più tardi, esattamente il 15 gennaio del 2016, hanno deciso di unirsi in matrimonio. In precedenza il gieffino aveva avuto delle nozze con Protima Bedi, Susan Humphreys e Nikki Vijaykar. Ha un figlio, avuto dalla seconda moglie, che si chiama Adam, e due dalla prima.