Nella serata di lunedì 3 gennaio è andata in onda una nuova puntata del ‘GF Vip’ ed è entrato a far parte del reality show di Alfonso Signorini anche Kabir Bedi. Il primo ad accoglierlo è stato Giucas Casella e ha poi potuto fare conoscenza con tutti gli altri coinquilini. Ma la notte scorsa è già avvenuto un episodio che lo ha colto sicuramente di sorpresa. Il pubblico non se l’aspettava, ma qualcosa che ha detto l’attore non è subito piaciuto agli autori, che hanno proceduto dunque alla censura.

Prima di dirvi cosa è successo a Kabir Bedi, polemiche sono esplose poche ore fa nei confronti di Soleil Sorge. L’ex gieffina Francesca Cipriani ha infatti richiesto la sua eliminazione dal programma: “Soleil va buttata fuori dal Grande Fratello Vip, io l’avrei già espulsa. Invece gli autori lasciano che si comporti in modo indegno. Ha detto frasi molto brutte come scimmiette a Samy ed Ainett. Anche con Sophie e Gianmaria ci è andata giù pesante. Insomma, abbiamo un repertorio di vera maleducazione, davvero pessimi e di cattivo gusto”.

Nemmeno quindi il tempo di varcare la porta rossa e iniziare a conoscere i concorrenti del programma di Canale 5, che Kabir Bedi è incappato in un errore. Precisiamo subito che non si tratta di nulla di grave e quindi non ci sono mai state ipotesi di squalifiche o altri provvedimenti disciplinari, ma la prossima volta dovrà necessariamente fare maggiore attenzione per evitare che si ripeta una situazione simile. Gli autori del ‘GF Vip’ gli hanno infatti tolto l’audio per interrompere la sua conversazione.





Dunque, Kabir Bedi è stato censurato per aver parlato con gli altri concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’ e da Casa si sono subito accorti che il suo microfono è stato silenziato. Ricordiamo che l’attore di Sandokan ha preso parte alla seconda edizione di quel reality show, nell’ormai lontano 2004. Andava in onda su Rai 2 ed era presentato all’epoca dei fatti dalla conduttrice Simona Ventura. A vincere quell’edizione era stato Sergio Muniz, che si era portato a casa la bellezza di 200 mila euro.

Negli ultimi anni Kabir Bedi è stato protagonista nel 2019 della serie televisiva ‘Thinkistan’, mentre al cinema ha recitato nei film ‘The Broken Key’ e ‘Mohenjo Daro’ nel 2017. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stato sposato nel 1968 con Protima Bedi e ha avuto due figli da lei. Poi si è unito in matrimonio nel 1979 con Susan Humphreys e ha avuto un figlio. Il terzo matrimonio con Nikki Vijaykar e il quarto con Parveen Dusanj.