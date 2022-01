“Ormai è deciso”. GF Vip, cambia tutto. Ma la novità non piacerà per niente al pubblico

La notizia più brutta è purtroppo realtà. Mediaset è stata costretta a prendere una decisione sicuramente impopolare, ma necessaria, riguardante il ‘GF Vip’. Alfonso Signorini sarà rimasto male per questa scelta, anche se comunque se l’aspettava già. Certo, c’è chi ha sperato fino all’ultimo momento di un’inversione di tendenza rispetto al passato ma non è stato possibile. Il ‘Biscione’ è andato avanti per la sua strada e ha ufficializzato una news che comunque era nell’aria da tempo.

Intanto, nella puntata di lunedì 31 gennaio del ‘GF Vip’ vedremo molto probabilmente l’addio di Gianmaria Antinolfi, come rivelato dal concorrente a Manila Nazzaro: “Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato. Però il weekend me lo prendo, andrò a Parigi con Federica. Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in finale. Ho moltissimo lavoro, dovrò stare a Milano e non avrò tempo di tornare a Roma per le puntate”.

Se dunque non ci saranno variazioni per il prossimo appuntamento del ‘GF Vip’, previsto tra un paio di giorni, le prime problematiche avverranno nella giornata di venerdì 4 febbraio. Infatti, la consueta diretta con Alfonso Signorini non sarà trasmessa, quindi i concorrenti proseguiranno la loro avventura quotidiana senza apparire davanti al conduttore. I seguaci del programma potranno accontentarsi solamente di vedere la diretta 24 ore su 24, che viene trasmessa ogni giorno su Mediaset Extra.





Il ‘GF Vip’ non terrà compagnia ai telespettatori il 4 febbraio perché ci sarà la quarta serata di Sanremo 2022, condotta da Amadeus. Si è preferito quindi evitare questa lotta tra le due emittenti, anche perché la kermesse musicale più famosa in Italia catalizza l’attenzione di tantissimi italiani e quindi Signorini avrebbe rischiato di ottenere un risultato scadente. Ma il doppio appuntamento serale non ci sarà nemmeno la settimana seguente, infatti è stata disposta la cancellazione della puntata dell’11 febbraio.

L’11 febbraio inizierà su Canale 5 la fiction ‘Fosca Innocenti’ con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Nei giorni scorsi voci facevano riferimento ad un probabile anticipo al giovedì sera del ‘GF Vip’, invece martedì, mercoledì e appunto giovedì sarà lasciato spazio al calcio e alle partite di Coppa Italia. Quindi, niente doppia puntata nemmeno in quella settimana.