“Si cambia”. Alfonso Signorini, è rivoluzione al GF Vip: arriva la decisione di Mediaset

Il GF Vip 6 regge il confronto con la prima puntata di The Voice Senior, lo show del venerdì sera di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Alfonso Signorini ha conquistato 2.915.000 spettatori e il 19.3% di share, mentre oltre 3,5 milioni hanno seguito The Voice Senior con uno share del 18,6%. Insomma meno telespettatori per il reality, ma un leggero vantaggio per ciò che riguarda lo share.

Per quanto riguarda gli altri programmi della serata, su Rai2 The Good Doctor ha avuto 1milione 141mila telespettatori con il 4.8% di share, mentre The Resident ha totalizzato 789mila spettatori, share del 4%; il documentario di Rai3 ha conquistato 682mila telespettatori e il 3.2% di share, mentre il programma di Rete4 ha ottenuto 905mila telespettatori con uno share del 5.2%. ; Le Iene Show hanno catturato su Italia1 1milione 7mila spettatori e il 6.2% di share, 792mila telespettatori e uno share del 4.7% per il programma di La7 Propaganda Live, 298mila telespettatori e l’1.7% di share per la serie di Tv8 Petra e 1milione 169mila spettatori con il 5.1% di share per Nove con Fratelli di Crozza.

Intanto sono stati pubblicati i listini di Publitalia e ciò che traspare è un cambiamento nei palinsesti dei programmi in onda sulle reti Mediaset per il trimestre gennaio – marzo 2022. il primo programma a subire variazioni di palinsesto sarà il GF Vip 6. Da gennaio al 14 marzo, data prevista per la finale, manterrà il doppio appuntamento settimanale, ma oltre alla conferma del lunedì ci sarà il giovedì. Il venerdì sera Canale 5 darà spazio alle fiction, prima con “Più forte del destino”, poi con “Fosca”, infine con “Viola come il mare”.





Avanti un altro torna la domenica sera in prima serata nell’inverno di Canale 5: il programma di Paolo Bonolis aveva raggiunto ottimi risultati nella scorsa stagione in termini di ascolti. Lo show che andrà contemporaneamente in onda con l’appuntamento quotidiano tradizionale delle 18.50, si alternerà con il ritorno de Lo show dei record, ancora una volta affidato alla conduzione di Gerry Scotti. Il sabato resta il regno di Maria De Filippi. Dopo Tu sì que vales, spazio alle puntate di C’è posta per te, quindi da marzo toccherà al serale di Amici.

Il mercoledì Mediaset lascerà spazio a una produzione originale. E in questo slot potrebbe trovare spazio lo show di Pio e Amedeo Felicissima sera, anche se non è ancora chiaro quanti saranno gli appuntamenti con la coppia di comici che lo scorso anno era riuscita a scatenare un enorme dibattito.