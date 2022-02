“Se è così ti bacio”. Barù lo ha detto, le ha detto tutto. Più chiaro di così… Al GF Vip è successo

Altro che Alex, Delia e Soleil. Al Grande Fratello Vip non c’è solo il triangolo tra l’attore, la moglie e l’influencer a tenere banco. Negli ultimi giorni sono stati altri rapporti a tenere banco sui social e tra i telespettatori. Intanto vi abbiamo parlato di come Miriana Trevisan sia rimasta male per quelle domande sull’età di Biagio D’Anelli, che ha appena compiuto 39 anni. Poi l’esasperazione di Lulù, sempre più sola dopo l’uscita dal reality del suo Manuel Bortuzzo.

Ma c’è un’altra relazione che molti vedono come una favola, ma che in realtà per molti versi assomiglia più a un incubo. Parliamo della storia tra Barù e Jessica Selassié. Come tutti sanno la principessa ha più volte manifestato il suo interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca. A parole e coi fatti. Ultimamente Jessica si è superata. In occasione della grigliata in giardino la principessa ha deciso di twerkare (ondeggiare con movimenti ripetuti del fondoschiena, ndr) proprio di fronte a Barù…

E Barù come ha reagito? Con grande disagio e imbarazzo. Dunque ancora nulla da fare, il corteggiamento di Jessica ha prodotto risultati davvero limitati. Soltanto in un’occasione il food blogger si è lasciato scappare di essere interessato ad approfondire la conoscenza di Jessica, ma nulla più. Ora Barù, durante la notte, si è confidato con Soleil e ha spiegato quale è il suo stato d’animo su tutta questa storia.





Barú ha parlato di quello che sta succedendo con Jessica a Soleil Sorge: “Mi dicono ‘le devi parlare chiaramente’ e dirle tutto. Ma io, non è che ci siamo lasciati, ho detto ‘non é che abbiamo avuto una storia’ Ma di cosa stiamo parlando? Se mi piaci ti bacio. Poi mi dicono che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi”. Insomma, più chiaro di così. L’unico motivo per cui Barù non ha ancora baciato Jessica è semplice, per quanto brutale: non ne ha voglia.

Poi mi dicono che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi"



Barú é stato chiaro!

Ora la colpa é di Soleil? #gfvip #solearmy pic.twitter.com/hKGEpkwHZg February 14, 2022

Ma la cosa assurda e che molte agitate delle jerù se la prendono con Soleil. Ma cosa vogliono da lei? La odiano perché hanno capito da quel dì che a Barù l'unica che potrebbe interessargli è lei February 14, 2022

Subito sono arrivati i commenti dei telespettatori. C’è chi invita coloro che vorrebbero una relazione tra Jessica e Barù (le ‘Jerù’) a non prendersela con Soleil, in questo caso confidente di Barù: “Ma la cosa assurda e che molte agitate delle jerù se la prendono con Soleil. Ma cosa vogliono da lei? La odiano perché hanno capito da quel dì che a Barù l’unica che potrebbe interessargli è lei”. C’è però chi fa un appunto all’influencer: “la colpa non è di soleil ma se soleil è amica di jessica dovrebbe anche lei consigliargli di essere chiaro e non ridere di quello che dice”. Insomma, per voi Barù ha messo la pietra tombale sul rapporto o c’è ancora qualcosa da chiarire?