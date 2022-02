“Era nel letto di Soleil”. GF Vip, Barù se ne accorge e lo dice a tutti: la regia costretta a staccare

Grande Fratello Vip ci siamo. La finale della sesta edizione è dietro l’angolo. Manca davvero pochissimo al 14 marzo, giorno in cui Alfonso Signorini decreterà il vincitore. Negli ultimi giorni, oltre al solito triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, hanno tenuto banco altre relazioni. Quella ad esempio tra Lulù e Manuel Bortuzzo che, ormai fuori dal reality, continua a professare il suo amore e aspetta con ansia di riabbracciare la sua principessa.

Poi c’è la storia ‘irrisolta’, quella tra Jessica Selassié e Barù. La principessa continua a mandare segnali inequivocabili. Recentemente, però, ad aggiungere un po’ di pepe ci ha pensato il food blogger: Barù ha raccontato a Giucas Casella e Soleil Sorge di aver fatto un sogno: “Com’era con Jessica? Non mi ricordo com’era con lei, mi ricordo più Sole. Di Jessica non ricordo nulla. Pensa la mente…”. Poi Barù ha chiesto a Jessica: “Cosa vuoi?” e lei, poco principessa, ha risposto: “Il tuo c***o”…

Il botta e risposta tra i due è andato avanti: “Cosa sei disposta a fare per il mio c***o?”, ha chiesto ancora Barù. “Dimmi cosa devo fare” è stata la risposta di Jessica. “Popolo italiano, l’avete sentita? Se si brucia ha giocato col fuoco” la conclusione del nipote di Costantino della Gherardesca. Nelle ultime ore, comunque, un altro episodio sta facendo discutere e creando polemiche sui social.





Barù e Davide Silvestri sono in camera di Soleil e stanno rifacendo il letto. Mentre l’influencer parla Barù la interrompe. Mentre tolgono le lenzuola, infatti, si vede un oggetto cadere. E Barù esclama: “Sì, certo che anche questi qui, potrebbero lavare un po’ meglio queste robe…”. E Soleil fa: “Oddio…”. Poi la regia stacca.

Dalle immagini non si capisce bene di cosa si tratti. C’è chi sospetta possa essere un sextoy oppure un assorbente sporco ripiegato. In ogni caso i vip, Barù in testa, non apprezzano e lo fanno notare. Dopo le accuse e le punizioni per le pessime condizioni igieniche della Casa un altro episodio che non fa certo onore a Soleil e compagni. Voi cosa pensate che fosse?