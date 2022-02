“L’avete sentita tutti?!”. GF Vip, Barù non può crederci: Jessica non si è mai spinta a tanto

Da settimane nella Casa del Grande Fratello Vip il pubblico spera di vedere il lieto fine tra Barù e Jessica Selassiè. La principessa ha rivelato il suo interesse per il nipote di Costantino Della Gherardesca che da parte sua è dubbioso sulla frequentazione soprattutto all’interno della Casa. Nella mattinata di sabato 26 febbraio appena sveglio Barù ha parlato con Giucas Casella e Soleil Sorge ha raccontato di aver fatto un sogno erotico, con protagonista proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

“Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo – ha raccontato Barù-. Ho fatto sesso non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però. Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra. Mi avevi ingannato, poi ho scoperto che eri te”. A questo punto è arrivata la domanda scomoda di Giucas Casella, che ha chiesto a Barù se nel sogno di fosse anche Jessica Selassié: “Com’era con Jessica? Non mi ricordo com’era con lei, mi ricordo più Sole. Di Jessica non ricordo nulla. Pensa la mente…”.

Jessica Selassiè non si arrende e fino alla fine del reality proverà a far capitolare Barù. Nel frattempo il GF Vip ha regalato ai vipponi una serata film. Dopo averlo guardato l’uno accanto all’altra, i due hanno trascorso il resto della serata insieme e si sono ritrovati anche a trascorrere le ore notturne tra una chiacchiera e l’altra nel letto di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nella stanza arancione, così, tra Jessica e Barù non sono mancate le battutine bollenti: la principessa si è lasciata andare ad una battuta nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca.





“Cosa vuoi?”, ha chiesto Barù. “Il tuo c***o”, ha risposto Jessica scatenando le risate di Sophie Codegoni mentre sul viso di Alessandro e Barù è spuntato uno sguardo di sorpresa. “Cosa sei disposta a fare per il mio c***o?”, ha chiesto ancora Barù. “Dimmi cosa devo fare” è stata la risposta di Jessica. “Popolo italiano, l’avete sentita? Se si brucia ha giocato col fuoco”, ha concluso Barù tra lo stupito e il divertito.

Qualche giorno fa Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno parlato di Jessica e Barù e li hanno definiti una coppia: “Stanno sempre insieme a mangiare e fare… lei sta sempre con Barù – ha detto Alessandro – La differenza con noi è che non si baciano ma fanno tutto insieme. Sono anche ben assortiti, si amalgamano bene. Che top! Lei ha aspettato lui per mangiare… cose proprio da coppia. Le attenzioni… lei porta lo scottex, i piatti a tavola. Lui ha cucinato. Sono una coppia! Tutto il giorno insieme”.