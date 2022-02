“Li sbatto al muro”. GF Vip, Barù perde la testa davanti a Jessica: “Animali, ecco cosa siete”

Nuove affermazioni dure da parte di Barù al ‘GF Vip’, che non riesce proprio a capacitarsi di ciò che sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia. Durante una conversazione con Jessica Selassié ha espresso nuovamente tutto il suo malcontento e la sua rabbia per una situazione, che è ben lontana dal risolversi presto. Ma ora ha raggiunto davvero il limite della pazienza ed è pronto ad azioni forti nei confronti di coloro che continueranno imperterriti a non cambiare in meglio il loro comportamento.

Qualche giorno fa Barù e Davide Silvestri avevano invece parlato di Soleil Sorge. In primis è stato Silvestri a soffermarsi sulla compagna di avventura, criticandola per il suo modo di fare nonostante in passato sembravano avessero ormai stretto una buona amicizia: “Lei ti lascia la porta aperta, mamma mia è proprio disordinata. Fa veramente un casino”. Ma è stato Barù a rendersi protagonista di una frase ben più pesante: “Lei è proprio sporca, una donna sporca”. Successivamente l’attore ha detto: “Non sa uscire e chiudere la porta”.

Ancora una volta a far arrabbiare Barù è stata la pessima igiene al ‘GF Vip’ e in particolare ciò che troverebbe sempre all’interno del bagno della Casa più spiata d’Italia. Già nelle scorse settimane se l’era presa con Antonio Medugno, nominandolo anche per queste motivazioni, ma adesso non sappiamo con chi ce l’abbia precisamente. Ma ha riferito alcuni dettagli tutt’altro che belli e, su invito anche di Jessica, è pronto ad affrontare definitivamente gli artefici di questi gesti scorretti.





Dunque, Barù si è rivolto verso la principessa etiope e ha esclamato: “Quando la fai (la pipì n.d.r.) sul water fa schifo, sulla tavoletta è orribile. Cioè siamo sempre lì, cioè sei una bestia ed un animale. Ma cosa devo fare?”. La Selassié l’ha messa sull’ironia, ma non troppo: “Vai lì e li appiccichi al muro”‘. Immediatamente il nipote di Costantino della Gherardesca ha concordato con lei: “E sì, li appiccico davvero al muro”. E sul web non tutti hanno gradito queste parole proferite qualche ora fa dal vippone.

Alcuni utenti hanno infatti scritto sotto il video, pubblicato dalla pagina ‘Grandefratellovipnewsindiretta’: “Ma dirlo in maniera più delicata no?”, “Veramente, che gente cafona che c’è”. Staremo a vedere se questo tema sempre attuale sarà nuovamente discusso dal conduttore Alfonso Signorini nel corso della puntata del 17 febbraio. Ricordiamo infatti che ora il secondo appuntamento della settimana sarà di giovedì.