“Non stai bene…”. GF Vip, Barù senza peli sulla lingua: Soleil Sorge lo ha fatto davanti a tutti

L’ingresso di Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip 6 è stato uno dei peggiori che si ricordi. Non appena ha saputo che avrebbe fatto parte del reality di Alfonso Signorini ovviamente l’attrice è stata felice. Ma subito aveva specificato: “È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre , per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste”.

Poi Eva ha colto la mela, pardon, ha varcato la porta rossa e sono iniziati i ‘guai’. Mentre gli inquilini stavano facendo i conti per la spesa Eva Grimaldi è intervenuta e Katia Ricciarelli ha visto la cosa come una indebita ingerenza, quasi una mancanza di ‘rispetto’ nei confronti dei vipponi che stavano lì da più tempo. L’ex moglie di Pippo Baudo è stata dura: “Non voglio discutere. Sei appena arrivata. Non iniziare a rompere, stai calma”. Ma Eva, invece di stare calma, si è messa a piangere.

Anche in un’altra occasione Eva Grimaldi ha pianto lacrime, più o meno amare. Stavolta a provocare la reazione della nuova arrivata è stato Barù, anche lui new entry. Per chi non lo sapesse si tratta di Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, nipote del conduttore Costantino della Gherardesca. Ebbene Barù prima di leggere un comunicato ufficiale del GF Vip 6 ha fatto uno scherzo a Eva facendole un oroscopo negativo in amore. E lei non l’ha presa bene proprio per niente.





Come dice quel proverbio? Chi la fa l’aspetti. Ecco, ora a subire lo scherzo è stato proprio Barù. I protagonisti sono Soleil Sorge e Davide Silvestri. L’influencer chiede a Barù di portare al suo posto un sacco della spazzatura “pesantissimo”. Come potete vedere nel video rilanciato su twitter da un’utente proprio quando Gherardo va a prendere la busta Davide salta e fa un urlo. L’esito è esilarante.

Quando Davide Silvestri sbuca fuori dal sacco a Barù per poco non prende un accidente. “Wuahhhhhhh” urla Davide e Barù esplode: “Uahhhhhhhhhhhhhhahahah”. In realtà Barù la prende benissimo perché, superato lo choc iniziale, inizia a ridere a crepapelle. Ride tanto, ma forse non quanto Soleil e Davide. La palma per lo scherzo del giorno va a loro.