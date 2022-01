Scatta una nuova censura della regia del ‘GF Vip’, che ha davvero un gran da farsi in questo periodo per cercare di contenere le sfuriate dei concorrenti. Adesso ad essere stato ‘zittito’ il gieffino Barù, che ha definitivamente perso la pazienza a causa di quello che sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia. Ha anche provato a ragionare e a parlare tranquillamente con Alfonso Signorini durante la scorsa puntata, ma la situazione sarebbe rimasta identica e ora è stufo di tutto questo.

Sempre Barù si è reso protagonista di una dichiarazione molto forte nei confronti di Katia Ricciarelli. La cantante gli ha chiesto di allungare e di provarlo anche nella sua camera da letto, ma la risposta del vip ha lasciato tutti di stucco. “Certo, quella è Manila che ti passa l’aspirapolvere. Ognuno ha il suo ruolo, Manila è la tua serva, io no”. Piccata la risposta di Katia Ricciarelli: “Non dire queste cose, non dire cose di cui potresti pentirti. Io non ho serve. Dice sempre delle cag***, è incontrollabile”.

Senza fare troppi giri di parole, lunedì scorso Barù ha affermato davanti al conduttore e ai telespettatori che stavano seguendo la puntata in diretta che le condizioni igieniche della Casa sono tutt’altro che buone. Ha infatti criticato gli altri gieffini, ammettendo che ci sia una sporcizia esagerata e che sarebbe necessario avere almeno un’aspirapolvere. A quanto pare le condizioni non sarebbero affatto migliorate e per questo motivo la regia ha dovuto censurarlo per le sue durissime affermazioni.





Visto che l’igiene continua a scarseggiare al ‘GF Vip’, Barù si è reso protagonista di questa invettiva: “Questa casa fa schifo, è piena di polvere. Io soffro di asma, sono costretto a prendere i medicinali tutti i giorni per stare meglio”. Ma mentre stava proseguendo nel suo attacco quasi senza precedenti, la regia ha preferito evitare di alimentare ulteriori polemiche e non ha fatto più ascoltare al pubblico quello che stava dicendo. Ma non è da escludere che venerdì 21 gennaio possa tornare ad arrabbiarsi in diretta.

Al ‘GF Vip’ tempo di ricordi invece per Manuel Bortuzzo, che ha omaggiato Michele Merlo: “Abbiamo perso un grande cantante. Un ragazzo che si lamentava di un mal di testa all’ospedale, l’hanno mandato a casa. E com’è andata la sua storia? Mal di testa, il suo ultimo post su Instagram: ‘Ho un forte mal di testa, vorrei un tramonto, che cosa posso fare?’. Lo hanno mandato a casa e due giorni… leucemia ed è morto”.