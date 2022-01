Episodio non proprio bellissimo al termine della puntata in diretta del ‘GF Vip’ del 24 gennaio. Nella Casa più spiata d’Italia si sono verificati diversi episodi rilevanti, a partire dall’addio definitivo di Manuel Bortuzzo e alla cacciata di Alex Belli dallo studio da parte di Alfonso Signorini. Lacrime invece per la sorpresa a Davide Silvestri, che ha incontrato papà Andrea, affetto da una malattia agli occhi. Ora però sono stati Jessica Selassié e Barù a rendersi protagonisti di una vicenda che ha lasciato senza parole.

Sempre Jessica Selassié e Barù si erano battibeccati prima dell’appuntamento serale. Jessica Selassié si era rivolta così nei confronti del coinquilino: “Ah, ma che c’è da dire su di te? Che dici cavolate dalla mattina alla sera, che sei volgare ma che cucini bene?”, si era chiesta ironicamente. E immediatamente era arrivata la replica dell’uomo: “Io sono volgare? Ma tu ti sei vista allo specchio?”. Fortunatamente la tensione si era poi placata e i due concorrenti avevano preferito non aggiungere altro.

I due sembravano essere diventati complici alcune settimane fa, ma poi qualcosa è improvvisamente cambiato. A tal punto che ora sono i momenti di tensione a farli da padrona. Inoltre, Jessica Selassié ha deciso di nominare Barù in occasione delle ultime nomination al ‘GF Vip’. Un gesto forse inaspettato da parte dell’uomo, che ha poi reagito non in maniera carina ad un atteggiamento della principessa etiope. E alla fine la vippona se n’è andata via manifestando un certo risentimento.





Dopo la puntata Jessica Selassié ha provato ad avvicinarsi a Barù per tentare di non rendere pesante l’atmosfera, ma lui ha subito esclamato: “Vai a letto, vai”. Poi nel video diffuso in rete si è visto lui evitare l’abbraccio, però la ragazza ha cercato di baciare il nipote di Costantino della Gherardesca. Anche in questo caso lui ha voluto evitare questo bacio, nonostante lei avesse provato a darglielo sulla sua guancia. E ha anche detto chiaramente: “Non voglio nessun bacio da nessuna persona qui dentro”.

Prima di salutarlo, Jessica Selassié ha quindi riferito di fronte al compagno di avventura: “Mamma mia, quanto sei pesante”. Lui è rimasto coerente fino all’ultimo momento e non ha voluto nessun bacio o abbraccio dalla giovane, che ‘sconfitta’ si è recata poi nella sua stanza per dormire. Chissà se i due riusciranno prima o poi a ritrovare una certa serenità nel rapporto.