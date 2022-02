Piove sul bagnato per Barù, già alle prese con alcune polemiche legate al suo rapporto con Jessica Selassié. Alcuni giorni fa gli utenti che seguono assiduamente il ‘GF Vip’ si sono scagliati contro di lui, dopo che la principessa etiope gli ha massaggiato i piedi. Un gesto considerato inopportuno, visto che lui si starebbe approfittando dei sentimenti della giovane nonostante non provi le stesse emozioni. Adesso è fuori dalla Casa che è arrivata una frase durissima. Ed è stata chiesta la sua espulsione.

Su Barù è uscito qualcosa di inaspettato anche nel corso dell’ultima puntata in diretta con Alfonso Signorini. Nathaly Caldonazzo è interessata a Barù? A questa domanda di Signorini, la bionda concorrente ha risposto con una confessione: aveva chattato con il coinquilino in hotel, durante la quarantena prima di entrare nella Casa. Quindi un giorno ha deciso di scrivergli su Instagram. Ma gli ha solo chiesto come stava e se era emozionato per questa nuova avventura nel reality show.

In queste ore è ritornato a galla un episodio, in cui Barù è stato protagonista durante una conversazione con Jessica e che ha tirato in ballo anche il Festival di Sanremo. Al ‘GF Vip’ sono state fatte ascoltare diverse canzoni della kermesse musicale più famosa in Italia e lui, soffermandosi su una cantante, aveva detto: “Quella canzone di Sanremo, mi volevo sparare una fucilata nei cogl***. Mamma mia, mi sono svegliato ma chi è quella? Dovrebbero tagliarle le corde vocali”, aveva esclamato.





Contro Barù si è schierato un giornalista, conduttore televisivo nonché ex concorrente del ‘GF Vip’, che non ha accettato quella frase troppo aggressiva nei confronti dell’artista Noemi. E ne ha dunque richiesto l’espulsione immediata dal programma. La persona in questione è Alessandro Cecchi Paone, che ha rilasciato un’intervista a ‘Nuovo Tv’. Ha aspettato qualche settimana prima di esprimere il suo parere, ma tenuto conto che non sono arrivati provvedimenti dalla produzione, li ha adesso richiesti a gran voce.

Paone ha quindi affermato a ‘Nuovo Tv’, sbattendo le porte in faccia a Barù: “Ha detto una frase intollerabile, chieda scusa o venga subito escluso. Ha insultato Noemi violentemente. Si vanta di essere un nobiluomo, ma perché non si è espresso in maniera diversa? Questa frase è degna di un torturatore”. Staremo a vedere se la questione potrà davvero ritornare a galla durante una puntata in diretta.