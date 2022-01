“Ma tu la senti? Arriva proprio da lì”. GF Vip, Barù senza parole: lo ha confessato a Davide Silvestri

Nella serata del 14 gennaio è andata in onda una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip’, che ha decretato l’eliminazione di Carmen Russo dal programma. Ce l’ha fatta a rimanere nella Casa più spiata d’Italia la discussa Soleil Sorge, che prima dell’appuntamento con Alfonso Signorini aveva incassato il sostegno dell’amica Dayane Mello. Adesso però a far discutere è il concorrente Barù, che ha fatto una confidenza davvero spiazzante al compagno di avventura Davide Silvestri.

Alcuni giorni fa Barù è stato protagonista di un episodio con Soleil. Lei si è avvicinata all’uomo, si è messa alle sue spalle e improvvisamente ha deciso di palpargli il suo lato B. Il diretto interessato non si aspettava minimamente tutto questo ed è parso sorpreso, anche se ovviamente non c’è stato alcun tipo di nervosismo da parte del vippone. Soleil Sorge ha dunque palpeggiato il sedere del compagno di avventura Barù, che si è girato per rendersi conto di chi fosse l’autrice di questo palpeggiamento.

Barù infatti ha notato da un po’ di tempo a questa parte uno strano episodio, che si sarebbe verificato in una parte ben precisa della Casa del ‘GF Vip’. Ha cercato quindi di ascoltare un altro parere, proprio per comprendere se fosse l’unico a sentire tutto questo. Invece Davide gli ha dato parzialmente ragione, confessando di essersene accorto anche lui, nonostante abbiano percepito sensazioni un po’ diverse. E chissà se la redazione non uscirà allo scoperto per fornire maggiori dettagli.





Secondo quanto è stato confidato da Barù, all’interno del confessionale percepirebbe una puzza nauseabonda e incomprensibile. L’attore Davide Silvestri ha ammesso: “Sì, in confessionale si sente puzza di umido”. Ma lui ha rincarato la dose, affermando di sentire un odore ben peggiore: “Ma sembra topo morto”. E proprio Gianmaria Antinolfi aveva parlato di un roditore nel confessionale. Che sia davvero morto un topo là dentro? Difficile dirlo, ma sicuramente ci sarà un intervento della regia.

Intanto, dopo l’ultima diretta del ‘GF Vip’, Manuel Bortuzzo si è innervosito con Katia Ricciarelli: “Katia va a letto va che è meglio… e non scassare la m*a!”, ha detto scatenando le risate di tutti. Quindi, si è verificata una discussione post-appuntamento. Ma ripetiamo ancora una volta che adesso le attenzioni sono rivolte soprattutto su Barù perché tutti vogliono sapere da dove provenga quella puzza davvero insopportabile.