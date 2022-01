“Io lo so”. Barù al veleno contro Nathaly Caldonazzo. La soffiata a Soleil dopo il GF Vip

La puntata in diretta del 21 gennaio del ‘GF Vip’ ha riacceso ulteriori polemiche, infatti c’è stato anche un acceso scontro in studio tra gli ex concorrenti Alex Belli ed Aldo Montano. Ma c’è stato anche un diverbio tra le due opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe e Alfonso Signorini ha anche riferito l’eliminato della puntata. Si è tratto per lo specifico di Valeria Marini e Giacomo Urtis, che erano un unico concorrente. Ma ora è Barù ad essersi reso protagonista di un duro attacco contro una coinquilina.

Prima di parlarvi di Barù, Delia Duran ha anche fatto chiarezza su Alex Belli dopo la diretta del ‘GF Vip’: “Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in c…?! Altrimenti per queste str… che sta facendo avrei deciso diversamente. Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto. Tutti che mi dicono ‘io fossi in te l’avrei lasciato’, ma non è così facile”.

Durante l’appuntamento in diretta del ‘GF Vip’, si è registrata anche una discussione molto forte tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge e allora Barù ha deciso di prendere una posizione al termine della puntata con Signorini. Il nipote di Costantino della Gherardesca è molto amico con l’ex di ‘Uomini e Donne’, la quale ha raccontato a lui tutti i dettagli della lite. E il gieffino ha immediatamente dato ragione a Soleil, utilizzando parole tutt’altro che lusinghiere nei confronti della Caldonazzo.





Dopo lo scontro verbale tra Soleil e Nathaly, quest’ultima l’ha nominata e dunque si preannuncia battaglia anche in futuro. Barù ha commentato così: “Io l’ho sempre detto che è cattiva dentro e glielo dico in faccia”. Quindi, ha un giudizio totalmente negativo nei suoi riguardi e già in tanti sono sicuri che quando lei lo verrà a sapere, avrà una fortissima discussione col compagno di avventura. Gli animi nella Casa più spiata d’Italia sono sempre più tesi ed è davvero difficile ipotizzare che si abbasseranno.

E su Barù era intervenuta Delia Duran prima della diretta. “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra sono qui, tiè. Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica”.