Puntata ricca di colpi di scena a ‘Pomeriggio Cinque’ nella serata del 18 febbraio. E una delle maggiori protagoniste è stata proprio Barbara D’Urso, che ha deciso di smentire categoricamente e in diretta alcune affermazioni emerse dalla Casa del ‘GF Vip’. Ha puntato dunque il dito contro il concorrente, accusandolo di non dire cose vere. E lo ha voluto fare apertamente, proprio per mettere in chiaro la sua posizione e respingere al mittente le insinuazioni emerse in questi giorni.

Nelle ultime ore di Barbara D’Urso si è parlato anche per un altro motivo. Francesca Fagnani ha svelato che Pamela Prati l’ha denunciata: “Ha fatto più di una dichiarazione sconvolgente. S’, direi più di qualcuna. E posso anticipare che per la prima volta rivela di aver denunciato Barbara D’Urso, che nei suoi programmi ha parlato a lungo del suo argomento inerente Mark Caltagirone”. Ovviamente si scoprirà di più dopo aver ascoltato attentamente tutte le parole della showgirl, famosa per il ‘Bagaglino’.

Parlando di una vicenda riguardante un gieffino del programma di Alfonso Signorini, Barbara D’Urso ha affermato, dopo aver saputo qualcosa che non rappresenta la verità per la conduttrice: “Ma a me risulta altro, un giorno mi hanno detto che ci aveva contattato una ragazza che ha chiesto di venire in trasmissione per parlare di lui”. Invece il concorrente ritiene che sia stato lui a inviarla in missione per poter difendere dunque l’onore suo e anche quello di sua moglie. Ma le cose non starebbero così.





Stiamo parlando di Alex Belli e della sua amica Stella, con quest’ultima che secondo il gieffino avrebbe ricoperto il ruolo di messaggero per aiutarlo. Ma la stessa donna, presente a ‘Pomeriggio Cinque’, ha confermato la tesi di Barbara D’Urso, dopo che Carmelita ha detto: “Vero quello che ho detto o no? Mi hanno detto forse una bugia?”. E la ragazza: “Sì sì, è quello che è successo. Ho contattato io, per mia libertà e volontà sono venuta qui. Nessuno quindi mi ha costretto a farlo”.

Poi Stella non ha comunque attaccato Belli: “Dice così forse perché è consapevole del fatto che in televisione io difenda lui e Delia. Invece per quanto riguarda il venditore di anelli che vuole indietro le fedi, sta sfruttando il programma per cercare pubblicità. Poteva sicuramente evitare questo spiacevole intervento, dal mio punto di vista è stato un intervento davvero proprio brutto”.