Nella serata del 12 novembre è andata in onda una nuova puntata del ‘GF Vip 6’. Decretata l’eliminazione dal reality show di Nicola Pisu, che ha perso dunque le sfide contro Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Inoltre, durante l’appuntamento in diretta c’è stato uno scontro verbale tra Alfonso Signorini e Lulù Selassié. Quest’ultima è stata invitata a comportarsi in maniera maggiormente idonea per non rendere praticamente invivibile l’esperienza nella trasmissione del concorrente Manuel Bortuzzo.

Adesso a sorpresa è stata tirata in ballo Soleil Sorge, insieme alla conduttrice televisiva Barbara D’Urso. A quanto pare tra le due donne è successo qualcosa di inaspettato, di cui nessuno ne era a conoscenza almeno fino a questo momento. Una rivelazione davvero bomba, che se confermata aprirebbe a nuove polemiche. La fonte è assolutamente attendibile e vicina allo stesso Signorini, quindi saremmo in presenza di una verità quasi certa. Ma staremo a vedere se Barbarella vorrà rompere il silenzio.

Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia a ‘Casa Chi’, Soleil Sorge avrebbe dovuto prendere parte al ‘Grande Fratello Vip’ già dai tempi di Barbara D’Urso. Ma non se n’era mai parlato apertamente, anche perché ciò che è successo con Carmelita è rimasto un mistero. Ora il giornalista è riuscito a sapere tutta la verità su quel momento particolare e si è fatta chiarezza sull’edizione del 2019. Alla base dell’esclusione dell’italo-americana una problematica avuta proprio con la presentatrice.





Soleil Sorge avrebbe dovuto partecipare già a quell’edizione del ‘GF Vip’, ma poi avrebbe avuto una diatriba con Barbara D’Urso, secondo Parpiglia: “Non se ne fece nulla per uno screzio. Avrebbe dovuto fare all’inizio solo tre settimane, dopodiché c’è stato uno screzio e al suo posto è entrata proprio all’ultimo Taylor Mega che, se vi ricordate, era entrata proprio per alcune puntate. Barbara ha cercato Soleil, Soleil aveva detto di sì e poi, a 24 ore dalla firma, è successo qualcosa e c’è stato il cambio con Taylor. Ve lo assicuro”.

Nelle scorse ore Soleil Sorge ha avuto un nuovo confronto con Delia Duran. Soleil Sorge non si è lasciata intimidire da Delia Duran, tutt’altro.“Smettila di dire che sono io che ho provocato tuo marito. Dovresti preoccuparti del tuo compagno, più che di me”. “Che pena che provo in questo momento. In questo momento mi spiace vedere la tua personalità così scadente”.