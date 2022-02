C’è un nuovo, incredibile, capitolo nella telenovela tra Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. Fin dal ritorno dell’attore nella Casa in tanti si attendevano sviluppi su questo triangolo che non sembra avere mai fine. E dire che anche nel reality diversi concorrenti hanno dichiarato di non poterne davvero più di questa storia. Davide Silvestri lo ha detto chiaramente ad Alex.

“Quando finisce lo show? Qua dentro è uno show per voi. Per me voi siete, probabilmente più veri di quello che siete qua dentro. Voi sarete anche così, ma qua dentro questa storia portata all’iperbolico, all’estremo, diventa una rottura di pa**e anche per uno che ci crede, fidati… te lo dico io perché sono uno che non ti vuole andare per forza contro ma siete una rottura di pa**e”. Ma non c’è verso, ‘the show must go on’…

Negli ultimi giorni Alex Belli e Delia Duran si sono chiusi nel bagno della Love Boat e, a quanto pare, sono andati ben oltre dei semplici baci. Poi l’attore ha proposto alla moglie di scambiarsi le fedi proprio lì, davanti a tutti. Di fronte all’incertezza della modella Alex ha insistito: “Fidati, è bello”. E il pubblico a casa si sente sempre più preso in giro. Adesso Alex ha cambiato di nuovo idea sulla coppia: “Basta amore libero, ci sarà l’esclusività”.





Prima Delia Duran è apparsa titubante, poi però ha accettato: ok l’esclusività. Ma dalle parole bisognerebbe passare ai fatti e quello che è successo nelle ultime ore non sembra per niente confermare i ‘buoni’ propositi. Guardate infatti cosa hanno combinato Delia e Soleil in giardino. Il video che sta girando in rete non lascia spazio al dubbio…

I commenti della vecchia e dell'iguana, mi sento ubriacata da tutta questa situazione, non riesco a metabolizzare



pic.twitter.com/rzG0jq0XRE February 20, 2022

Un bacio passionale in piena regola. Delia Duran si avvicina come una pantera, Soleil allarga le gambe e la accoglie. E scocca il bacio tra le due prima nemiche, poi amiche, ora… cosa? Tutto mentre Katia Ricciarelli e Alex Belli vedono la scena. E commentano. “Ma cosa fanno si baciano?” chiede la soprano. E Alex non la prende benissimo: “No…”. Insomma qualcuno ci sta capendo qualcosa? Ogni giorno un colpo di scena. Ma non sarà troppo?