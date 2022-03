“So cosa sta facendo”. GF Vip, Soleil scopre tutto: a Sophie la confessione su Jessica

Tempo di bilanci dopo l’ultima puntata del ‘GF Vip’ e non mancano sicuramente polemiche e anche critiche. In particolare, poche ore fa Soleil Sorge si è lasciata andare ad una confessione tutt’altro che carina nei confronti di Jessica Selassié. Ormai ha capito quali siano gli obiettivi della principessa etiope e quindi l’ha smascherata davanti a Sophie Codegoni. Quest’ultima stava cercando di trovare elementi in favore della sorella di Lulù, ma poi è arrivata la coltellata dell’influencer.

Intanto, oltre a questa conversazione tra Soleil Sorge e Sophie, si è verificato nella Casa un altro momento importante. Dialogando con Davide Silvestri, Barù si è lasciato scappare cosa vorrà fare da adesso al 14 marzo, data della finale del reality condotto da Alfonso Signorini: “Mi alleo con Davide Silvestri, Soleil Sorge e il maghetto”, quindi Giucas Casella. In questi giorni dovrebbe quindi avvicinarsi sempre di più a questi compagni di avventura per arrivare compatti alla puntata conclusiva del ‘GF Vip’.

In particolare, Sophie Codegoni si è chiesta insieme a Soleil Sorge, come riferito dal sito ufficiale del ‘GF Vip’, per quale ragione Jessica abbia un comportamento insolito. La Codegoni ha notato che nonostante la princess sia da considerare una ragazza schietta e sincera, poi quando deve intervenire sulle questioni preferisce non esporsi più di tanto e rimane dunque sulle sue. Sophie è arrivata ad una sua considerazione finale: “Penso che ormai Jessica sia abbastanza triste e stanca”.





Dopo aver ascoltato il parere di Sophie, Soleil Sorge è entrata a gamba tesa su Jessica: “Lo fa perché è furba. Non si espone per non dare una brutta impressione di sé e per evitare di mostrarsi come una persona non buona, non risponde alle critiche. Jessica non è una grande amica”. E ha invitato proprio la Codegoni ad aprire maggiormente gli occhi e a comprendere chi abbia davvero al suo fianco. Chissà se l’ex tronista seguirà le indicazioni fornite dall’influencer e sua amica.

Nelle scorse ore momento relax, arrivano le zeppole ripiene! “Come sono?” chiede Barù. E Giucas Casella porge con lo stile di un maggiordomo reale le prelibatezze a Manila Nazzaro e Jessica Selassié. Le due assaggiano. Barù, tutto in tensione chiede ancora: “Scotte?”. La risposta è spiazzante: “Crude…”. Gherardo non crede alle sue orecchie e chiede un altro parere.