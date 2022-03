Batosta per Lulù Selassié fuori dal ‘GF Vip’. Lei ancora è all’oscuro di questa situazione, ma all’esterno del reality show di Alfonso Signorini c’è chi sta parlando tutt’altro che bene della principessa etiope. Quest’ultima sta già facendo i conti con gli attacchi subiti dalla sorella Jessica da parte di Barù e lei l’ha difesa a spada tratta. Ma in finale potrebbe scoprire queste nuove dichiarazioni spiacevoli, che hanno coinvolto anche il suo fidanzato Manuel Bortuzzo, anche se l’attacco è riservato alla giovane.

A proposito della vicenda riguardante la sorella di Jessica Selassié, Barù ha dichiarato davanti a Casella: “Devo chiedere scusa a Jessica. Forse non le sto più simpatico, le voglio bene ma purtroppo…”. E l’illusionista ha aggiunto: “Ma devi farlo veramente, Jessica è una brava ragazza ed è l’unica femmina qui dentro. A me piace moltissimo come persona, se sono rose fioriranno altrimenti basta. Ma comunque lei è innamorata”. E Barù: “Le ho detto delle cose brutte e non per autodifesa, non mi devo difendere da niente”.

Questa ex concorrente del ‘GF Vip’ ha stanato Lulù Selassié, durante un’intervista a ‘CasaChi’ a pochi giorni dall’atto finale del reality: “Perché Lulù piace al pubblico? L’80% sicuramente per questa storia con Manuel che è bellissima. Lui la capisce e comprende ogni suo capriccio, ho assistito a certe scenate e quindi era un continuo dover comprendere. Sapere che Manuel, nonostante il suo spessore e ciò che rappresenta, è così innamorato ha dato a lei un valore aggiunto. Lulù senza Manuel non credo che sarebbe arrivata così lontano”.





Ad aver punzecchiato Lulù Selassié è stata Nathaly Caldonazzo, che ha voluto anche aggiungere altro a ‘CasaChi’ sia su di lei che su Jessica: “Tutti erano in riverenza verso di loro. Miriana ha scelto loro nonostante la nostra amicizia, all’inizio eravamo molto unite. Dopo la calunnia si è schierata dalla loro parte. Non trovo giusto questo dover sottolineare sempre il bisogno economico. Chi è che non ce l’ha di questi tempi? Ne abbiamo bisogno ma non lo sottolineiamo”, ha concluso l’ex gieffina.

Giorni fa Nathaly Caldonazzo se l’era invece presa con Sophie Codegoni: “Mi sono sentita tradita da Sophie, mi ha dato della razzista senza motivo. Io invece a lei non le ho mai mancato di rispetto”. Quindi, non ha avuto proprio un giudizio eccelso su di lei e anche su Lulù. Difficile ipotizzare che quando le telecamere si spegneranno, la Caldonazzo potrà ancora avere rapporti con loro.