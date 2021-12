Brutta notizia per il ‘GF Vip’ e ovviamente per Alfonso Signorini. Assenze pesanti nella puntata di venerdì 17 dicembre e ad annunciarle è stata un’ex concorrente del reality show attraverso il social network Instagram. Forfait inaspettati che ovviamente si faranno sentire eccome, anche se il conduttore sarà sicuramente in grado di portare avanti senza intoppi la trasmissione. Una news comunque che arriva come un fulmine a ciel sereno e che è scaturita dal coronavirus, che non sta dando tregua.

Parlando del ‘GF Vip’, nelle scorse ore Soleil Sorge è stata attaccata duramente da Tommaso Zorzi. “È brutto – conclude Tommaso Zorzi – quando ci sono quei personaggi che sono pronti a fare qualunque cosa purché se ne parli e poi si creano delle situazioni che da fuori uno guarda con quella roba di dire io voglio vedere questa fino a che punto arriva”. Voi che dite? Ce l’aveva con Soleil Sorge? Difficile dirlo con esattezza, ma i più maliziosi sono assolutamente convinti che ce l’avesse con l’ex ‘UeD’.

Se all’interno del ‘GF Vip’ la situazione coronavirus è ovviamente più che tranquilla, visto che i concorrenti non hanno contatti con persone esterne e sono dunque tutelati, stessa cosa non può dirsi per coloro che sono usciti dal programma ma che comunque si presentano nello studio. E poco fa un’ex gieffina ha dunque comunicato che gli ex protagonisti della trasmissione di Canale 5 non potranno timbrare il loro cartellino, a causa di un contatto con una persona che ha contratto il Covid.





Ad annunciare l’assenza dallo studio del ‘GF Vip’ di lei e degli altri ex vipponi è stata Clarissa Selassié sul suo profilo Instagram: “Ciao ragazzi, con grande rammarico devo annunciarvi che stasera non sarò presente alla puntata del GF Vip. Io, come altri concorrenti eliminati dal gioco, abbiamo condiviso uno spazio con una persona positiva al Covid. E pertanto, rispettosi di tutti, non presenzieremo in puntata fino alla fine della regolamentata quarantena obbligatoria. E le regole vanno prima di tutto!”.

Poi Clarissa Selassié ha concluso la sua storia Instagram, scrivendo: “Stasera commenterò con voi da casa. Vi abbraccio e vi voglio bene, Clary”. Dunque, lei non ha ovviamente sintomi riconducibili al coronavirus e potrebbe anche non essere stata infettata. Ma le regole sono chiarissime ed essendo stata vicina ad un contagiato, non può garantire la sua presenza insieme agli altri ex coinquilini.