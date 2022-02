“Io qui e lei fuori…”. Antonio Medugno, altro che single: le telecamere del GF Vip hanno ripreso tutto

GF Vip, le sorprese non finiscono mai. Negli ultimi giorni si fa un gran parlare del comportamento di Delia Duran. La moglie di Alex Belli ha cambiato completamente registro rispetto al suo rapporto con l’attore. Prima si è sfogata con Soleil Sorge, mostrando di essere rimasta profondamente ferita da quello che ha visto. Poi c’è stata la crisi, il dolore, la sofferenza. Ma successivamente la modella venezuelana si è avvicinata all’influencer.

E ha detto addio ad Alex Belli. Da donna ‘libera’, anche se il matrimonio con l’attore c’è ancora, ha cominciato a provocare gli altri inquilini. Il bacio a Barù è stato confermato da quest’ultimo: “Mi ha infilato la lingua in bocca”. Poi è arrivato il flirt con Antonio Medugno e la frase da bollino rosso: “Ho una voglia matta di farlo con te. Con te e Alex…”. Il modello napoletano, però, ha preferito un profilo basso rispondendo: “Con me? Guarda che se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate”. Lunedì 14 febbraio, infatti, è il giorno del ritorno di Alex Belli nella Casa.

Ora l’attenzione è tutta spostata su Antonio Medugno. La star di Tik Tok, che conta oltre 3 milioni di follower, è stato sul punto di lasciare il reality. Dopo il litigio con Gianluca Costantino e l’intervento pure di Alessandro Basciano, l’influencer ha ammesso di sentirsi in grande difficoltà. Ha perfino parlato con la psicologa e ammesso: “Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa, sull’alimentazione. È una cosa che mi mette ansia, perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina, quindi sa come risolverle”.





Ma adesso è un altro aspetto della vita di Antonio Medugno a fare scalpore. Il tik toker ha infatti confidato a Miriana Trevisan il segreto del suo successo sui social. Non solo un fisico da urlo, balletti sensuali e tanta dolcezza, ma anche qualcos’altro… Antonio ha dichiarato che, per non dare una delusione alle sue ammiratrici, ha fatto intendere di essere single: “Me lo hanno imposto”, ha ammesso. Ma le cose non starebbero proprio così.

Fin dal suo ingresso al GF Vip su Antonio Medugno si è concentrata l’attenzione di Clarissa Selassié che ha detto: “C’è un ragazzo che mi ha colpito, vediamo come va”. E poi: “Posso solo dire che è un ragazzo con il quale mi sento, ci stiamo frequentando”. A queste parole, tuttavia, ha subito risposto l’ex UeD Giulia D’Urso, da molti ritenuta la vera fidanzata di Antonio: “Io sapevo una storia completamente diversa… è venuto a Roma per te? Senza parole. Tu hai le chat, io ho i video e i vocali. Scegli tu”. Inoltre in tanti stanno notando alcune frasi e una certa ‘incertezza’ di Antonio che sulla questione della fidanzata sembra contraddirsi. Dove sarà la verità?