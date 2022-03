Altra interessante puntata del GF Vip. Colpo di scena subito, appena partiti: Alfonso Signorini ha deciso di chiudere ufficialmente il televoto e al pubblico ha anticipato una seconda eliminazione. Poco dopo si è parlato di Sophie Codegoni e Fabrizio Corona. La giovane ha avuto modo di confrontarsi con Alessandro Basciano sulla passerella ed è stato chiaro a tutti che nascondeva qualcosa su Corona. Sul versante delle princess, Clarissa dallo studio ha incoraggiato Jessica e Lulù a non litigare così spesso.

Naturalmente, dopo qualche istante Lulù ha iniziato a litigare violentemente con Davide Silvestri, quantomeno non era sua sorella, dice qualcuno. Poi una grande sorpresa per Manila Nazzaro: una delle sue migliori amiche, Valeria Graci, è approdata nel giardino della Casa per abbracciarla a distanza. Grande momento (tutto da ridere) tra Giucas Casella e Delia Duran: i due hanno dato vita a un siparietto hot imperdibile. Choc totale quando si è scoperto l’eliminato della 46esima puntata del GF Vip 6.

Parliamo del grande Giucas Casella che abbandona la casa del GF Vip con il 13% (Miriana 29%, Antonio 24%, Sophie 20%, Davide 14%). Pubblico in protesta sui social, poi il colpo di scena: aveva il biglietto di ritorno e non viene eliminato. A quel punto si è iniziato a parlare del secondo televoto della serata.





Tranne Lulù e Delia – già finaliste – i concorrenti hanno dato vita una catena di salvataggio, iniziando da Antonio Medugno. Niente da fare per Sophie, che a sua volta ha dovuto fare il nome di un altro coinquilino del GF Vip da sfidare al televoto: Davide. L’attore ha, invece, scelto di portare con loro Antonio.

La serata è andata avanti con l’ingresso in studio di Alessandro Basciano, che ha avuto modo di confrontarsi di nuovo con Nathaly Caldonazzo. Le loro versioni sono ancora contrastanti e, anche questa volta, non si è arrivati a una conclusione. Alla fine, quando il secondo televoto è stato chiuso, è stato eliminato Antonio Medugno con il 26% dei voti (Sophie 43%, Davide 31%). È lui l’eliminato di questa puntata del GF Vip.