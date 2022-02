Le ultime ore al GF Vip 6 sono state infuocate: dalla lite tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni, la rabbia di Katia Ricciarelli contro la Casa per essere stata trascurata e il rapporto ormai incrinato tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

Non solo liti, nella casa del GF Vip sono nati flirt e fidanzamenti, come quelli tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, entrambi ex volti noti di Uomini e Donne. Delia Duran, nel frattempo, ha rotto diversi equilibri nella Casa ed è diventata molto amata dal pubblico del GF Vip 6.

Durante la 40esima puntata, infatti, è stata votata come preferita e prima candidata alla finale. Ricordiamo anche che la modella venezuelana ha anche lasciato Alex Belli in diretta e si è tolta l’anello del loro matrimonio. La concorrente del GF Vip ha stuzzicato più volte Barù, dandogli anche un bacio in bocca e scatenando la gelosia di Jessica Selassiè e nelle ultime ore si è avvicinata pericolosamente a un altro vip.





Si tratta di Antonio Medugno, concorrente che in questi giorni è molto sottotono per le discussioni avute con Alessandro Basciano e Gianluca Costantino e ha anche pensato di lasciare il GF Vip 6. E proprio Antonio è stato protagonista di una spifferata bomba a Lulù, spifferata che riguarda Gianluca Costantino, che gli avrebbe detto di non avvicinarsi in presenza anche di Soleil perché il suo intento è quello di volerci provare.

Proprio alcuni utenti di Twitter hanno riportato sui social di aver sentito Gianluca Costantino dire a Medugno di non andare a disturbarlo quando è con Soleil perché vorrebbe “provarci”. In tanti hanno accusato il vippone di volerci provare con l’influencer solo perché una delle concorrenti più forte e in questo modo potrebbe restare più a lungo in casa.