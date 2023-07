Grande Fratello Vip 8, c’è l’ufficialità per l’unica opinionista del reality. Manca ormai poco più di un mese al via del popolare show condotto da Alfonso Signorini. In una recente intervista su Radio Cusano Campus il giornalista e conduttore ha dato qualche succosa anticipazione: “Cominceremo a metà settembre e non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso. E lo dico con una tale gioia… così finalmente potrò anche io avere dei ritmi umani, perché sono arrivato alla fine che ero veramente… sai, uno stato di gravità permanente!

Alfonso Signorini ha inoltre aggiunto che si tratterà di un’edizione mix tra Vip “che saranno, ve lo dico già, ve lo garantisco, facce note. La gente non dovrà chidersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social. Ho fatto un provino a un Nip l’altro giorno. Era un ciabattino di Arezzo. Gli ho detto “tu sei social?” e lui mi ha detto in una maniera spaziale “Alfonso, purtroppo sì, ho 1200 follower”. Ho detto “va benissimo”! Ma meno male!”. Ora è arrivato il comunicato sull’opinionista del GF Vip 8.





Cesara Buonamici unica opinionista del GF Vip 8: il comunicato ufficiale

Dopo diverse indiscrezioni che parlavano della popolare conduttrice del TG 5 come opinionista al GF Vip 8 è arrivato il comunicato ufficiale di Mediaset: “Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di “Grande Fratello” in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini”. E fin qui c’è ‘solo’, si fa per dire, la conferma a quanto già in tanti sapevano. La curiosità è un’altra…

“La conduttrice del TG5 – prosegue infatti la nota inviata oggi, venerdì 28 luglio – giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00″. Insomma Cesara stakanovista. Vedremo cosa riuscirà a portare di nuovo nel reality dopo le critiche, perfino interne, ricevute sulla passata edizione.

Diversi i commenti sulla scelta di Cesara Buonamici come unica opinionista. La vincitrice della prima edizione del GF Cristina Plevani ha dichiarato: “La scelta della Buonamici credo risulti “strana” a tutti. A questo punto sono curiosa di vedere chi saranno i concorrenti e anche la linea del programma”. Elenoire Ferruzzi, invece, in compagnia di Patrizia Rossetti, entrambe ex gieffine, in una diretta Instagram ha definito il GF Vip un “reality per educandi”. Chissà se qualcuno si farà… educare?! Voi siete pronti?

“Grazie, ho altro da fare”. La vip dice ‘no’ a Pier Silvio Berlusconi: chiamata rifiutata