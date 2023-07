Arriva un altro brusco stop per il GF Vip 8. Un’attrice ha rifiutato la partecipazione alla prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini, nonostante sembra che fosse stato proprio Pier Silvio Berlusconi il primo a volere la sua presenza nel cast. Ma il no è arrivato categorico e non ha alcuna intenzione di ragionarci su. Quindi, la sua decisione è ormai definitiva e quindi bisognerà virare su altri nomi, nella speranza che ci siano proposte accettate.

Questo nome big era uscito insieme ad altri, ma indubbiamente il pubblico sperava che fosse vero trattandosi di un personaggio davvero molto noto. Ma al GF Vip 8 non vedremo questa grande attrice italiana, che ha rifiutato la partecipazione nella trasmissione di Canale 5. Una doccia gelata per Alfonso Signorini e Pier Silvio, i quali si auguravano di poter mettere a segno uno dei colpi più importanti degli ultimi anni.

Leggi anche: “Fuori dal GF Vip”. Da Pier Silvio Berlusconi brutto colpo per Signorini: clamorosa decisione





GF Vip 8, una grande attrice ha rifiutato la partecipazione nel reality

Questa papabile gieffina ha detto no, rivolgendosi direttamente a Pier Silvio Berlusconi nella sua intervista a TAG24. Al GF Vip 8 l’attrice, che ha appena rifiutato la partecipazione, non ci sarà per questi motivi: “Io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso”.

Ad aver declinato l’offerta è stata Claudia Gerini, che ha concluso così la sua conversazione col giornalista di TAG24: “Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito. Mi cogli completamente impreparata. Dovrei un pochino riflettere”. Non se la sente quindi di rinchiudersi per mesi nella casa più spiata d’Italia, anche perché soffrirebbe notevolmente la mancanza dei suoi parenti più stretti.

Parlando quindi della sua famiglia, Claudia Gerini è mamma di due figlie. La primogenita è venuta alla luce nel 2004 dalla relazione con l’ex marito Alessandro Enginoli. Mentre la secondogenita Linda è nata nel 2009 dalla storia con il cantante dei Tiromancino, Federico Zampaglione.