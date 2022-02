Al Grande Fratello Vip non si parla d’altro. Il ritorno di Alex Belli ha scombussolato tutta la Casa e i suoi inquilini. C’era grande attesa attorno al rientro dell’attore. E le sorprese non sono mancate. L’accoglienza da parte della moglie Delia Duran non è stata delle migliori. Mentre Soleil Sorge è apparsa felicissima. Poi Alex si è concentrato su Delia, confessandole di essere rientrato solo per lei. Poi coccole, baci, ma anche momenti di tensione e discussioni.

Poi la modella venezuelana ha spiegato al marito: “È bello guardarti negli occhi, chiarire, ma quel distacco fisico lo sento ancora. Cerchiamo di andarci piano”. Solo che ora c’è un video in cui si vede chiaramente Alex attirare a sé nel bagno Delia. I due si sono chiusi dentro per diverso tempo e secondo molti avrebbero addirittura fatto l’amore! Basti pensare che la sera prima la modella aveva sussurrato al marito: “Ho voglia di scop…”. Che l’abbiano fatto davvero?

Per Alfonso Signorini è stato di sicuro una grande mossa far rientrare l’attore parmense. Ma per il conduttore le novità non sono finite. Nelle ultime ore si è infatti diffusa una clamorosa indiscrezione che riguarda un nuovo reality! Alla conduzione ancora una volta ci sarà Signorini. Ma di cosa si tratta? Stiamo parlando di un nuovo Grande Fratello che sembra destinato tornare all’antico…





Come sarà il prossimo Grande Fratello

Lo ha spiegato TvBlog: “Ecco dunque che il prossimo autunno (o giù di lì) potrebbe nascere una nuova edizione del Grande Fratello Nip con tutta una serie di concorrenti pescati nell’Italia della gente comune. Un’edizione che richiederebbe evidentemente un lungo e approfondito scouting nelle varie regioni del nostro stivale, un lavoro di grande ricerca affidato sempre ad Alfonso Signorini, ma che richiederebbe evidentemente tutta una serie di situazioni pratiche che al momento non è possibile attuare, vista l’endemica emergenza sanitaria da Covid che continua, nonostante i vaccini, ad incombere su di noi”.

Al momento, quindi, si parla di ipotesi, possibilità, servono conferme per il nuovo Grande Fratello Nip. “Vedremo dunque se nei prossimi mesi ci saranno le condizioni per questa nuova edizione del Grande fratello Nip, oppure se sarà necessario scomodare ancora i vip (compreso chi lo ha fatto di già) per l’edizione numero sette del Grande fratello vip, sempre diretto e condotto, ovviamente, da Alfonso Signorini”. Insomma, staremo a vedere, ma intanto la conferma di Signorini al GF Vip (o Nip che sia) appare scontata.