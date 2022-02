Alex Belli e Delia Duran, è già successo di tutto al GF Vip 6. L’attore è entrato – o meglio tornato – nella Casa nel corso dell’ultima diretta e raggiunto così la moglie e la sua amica Soleil Sorge. La modella sulle prime non ha preso bene l’incursione, al contrario dell’influencer che invece è sembrata felicissima. Ma tempo qualche ora e le parti si sono invertite.

Già nella notte Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un chiarimento. Un confronto in cui lui ha rivelato di amarla e di essere rientrato in Casa solo per lei. Quindi hanno fatto pace, ma dopo le coccole, i primi baci passionali sono arrivate nuove discussioni e momenti di tensione.

Delia Duran e Alex Belli chiusi in bagno: il video

In sauna hanno litigato e alzato i toni, poi quando la situazione sembrava essere tornata alla normalità Delia Duran ha detto ad Alex Belli che ha bisogno di tempo: “È bello guardarti negli occhi, chiarire, ma quel distacco fisico lo sento ancora. Cerchiamo di andarci piano”. Ma ora un nuovo video dei due che sta circolando sui social ribalterebbe di nuovo tutto.





Nella clip si vede Alex Belli mentre tira a sé Delia Duran in bagno, dove restano a lungo. Non si sa cosa sia successo, si vede solo questa scena e si sente lei dire “Non posso”, ma dai rumori molti sostengono che abbiano tolto le telecamere e siano andati oltre i baci, addirittura fatto l’amore. Del resto la sera prima la modella si era lasciata andare a una confessione hot.

Prima di andare a dormire, i due si sono scambiati baci e carezze e Delia Duran ha sussurrato queste parole nell’orecchio del marito: “Ho voglia di scop…”. Pensava che lui non avesse capito e così gli chiede: “Hai capito cosa ti ho detto?”. ”Certo che l’avevo capito” è stata la replica l’attore, prima di scoppiare a ridere insieme alla modella. Ma tornando alla clip del bagno, altri utenti di Twitter ipotizzano invece che lui abbia riportato alla moglie fatti dall’esterno e questo sarebbe scorretto secondo il regolamento del GF Vip.