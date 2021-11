“Ragazze, ascoltatemi”. GF Vip, l’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini alle principesse Selassiè

Si sta per decidere il destino delle principesse Selassiè al Grande Fratello Vip. Le tre sorelle (Clarissa, Jessica e Lulù) stanno gareggiando come un unico concorrente in questa edizione del reality. Una situazione che in alcune occasioni ha messo in imbarazzo sia loro stesse che gli altri concorrenti soprattutto per quanto riguarda le nomination. Spesso le tre Principesse Selassié si sono trovate ad avere pareri discordanti, pensiamo per esempio alle nomination da fare e questo le ha portate più volte a discutere.

Anche gli altri vipponi si sono trovati in difficoltà su tematiche simili. Di recente, infatti, sebbene tutti avessero qualcosa da recriminare solo a Lucrezia, si sono trovati a doverle, invece, nominare tutte a malincuore. E la decisione non ha fatto sorridere le altre due sorelle che in più occasioni hanno ripreso Lulù per i suoi atteggiamenti. Pertanto nel corso della puntata di venerdì 19 novembre è stato Alfonso Signorini a fare un annuncio che riguarda le sorelle Selassiè.

Inizialmente Alfonso Signorini ha parlato a tutti i vipponi: “Ho un annuncio da farvi. Preparatevi a moltissime novità. Ve ne dico solo una: prestissimo avrete nuove compagnie e non vi dico altro e sarà solo l’inizio! Credo che quando vedrete in nuovi ingressi, altro che tenerli in cucina o stiva…”. Poi si è rivolto al pubblico a casa e ha aggiunto: ha aggiunto: Attenzione perché lunedì prossimo entreranno nuovi concorrenti e via via molti altri. Amici a casa lo dico solo a voi in esclusiva: molti altri ne entreranno nelle prossime puntate”.





“Quindi almeno altri 10 concorrenti in arrivo. Chi saranno? Lo sappiamo solo noi! I vipponi poi scopriranno che l’edizione del GF Vip sarà la più lunga di sempre e non si concluderà il 13 dicembre, ma molto più in là, il 14 marzo”, ha spiegato Alfonso Signorini che per ultimo si è rivolto alle sorelle Selassiè. “E poi un colpo di scena in arrivo per le Principesse, perché molto presto non saranno più un unico concorrente. Scioglieremo il trio delle Selassié. Quindi Clarissa, Jessica e Lulù proseguiranno da sole la loro avventura nella Casa”.

🚨 Molto presto le Princess continueranno l'avventura nella Casa come singole concorrenti 🚨 #GFVIP pic.twitter.com/qA6b1bGedw November 20, 2021

Va detto che Clarissa qualche giorno fa aveva espresso la volontà di proseguire da sola nel gioco e staccarsi dalle sorelle. Quindi stando alle parole del conduttore è stata accontentata. E proprio Clarissa si era rivolta in maniera pesante nei confronti della sorella Lulù mostrarsi infastidita dalle sue lamentele continue. “Smettila con questo lamentio, a noi non è concesso. Sarà sempre così la nostra vita, perché la gente crede che siamo viziate. Siccome è così per noi, smettila! Pensa alla tua relazione, non a quello che ti mangi che tra mezz’ora ti fai un frappé e non rompere il c***o”, ha sbottato Clarissa.