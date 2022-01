Non c’è pace per il ‘GF Vip’ e soprattutto stavolta per il conduttore Alfonso Signorini. Infatti, dopo la puntata in diretta di lunedì 10 gennaio è arrivata una stoccata durissima nei suoi confronti. Parole che sicuramente non gli avranno certamente fatto piacere e alle quali potrebbe, chissà, anche replicare. L’attacco è giunto fuori dalla Casa più spiata d’Italia da una personalità di certo rilievo. Che ha distrutto in pochissime parole l’operato del presentatore Mediaset, alla luce di quanto sta succedendo.

Nell’ultimo appuntamento Alfonso Signorini ha dovuto rinunciare ad un ex vippone. Aldo Montano non era presente in studio per la 33esima diretta del GF Vip 6. Si è notata subito la sua sedia vuota tra quelle riservate agli ex vipponi, sempre schierati alla sinistra del conduttore. Con dei video pubblicati tra le storie di Instagram, Aldo Montano ha spiegato che avrebbe voluto passare la serata con gli amici GF Vip 6 ma non ha potuto essere in studio perché sua moglie Olga ha il Covid. Per ora lui è invece negativo.

Dunque, questa edizione numero 6 del ‘GF Vip’ non sta piacendo a tutti e anche gente di rilievo ha voglia di dire la sua per respingere questa conduzione di Alfonso Signorini. Stando al racconto di questo volto noto della televisione, il padrone di casa starebbe ormai rinunciando all’idea iniziale del reality show, ovvero dare spazio alle dinamiche dei vipponi. Si starebbe concentrando troppo su altri fattori, svilendo dunque la trasmissione. Ma vediamo nel dettaglio che parole sono state utilizzate.





A parlare e a scagliarsi contro Alfonso Signorini è stata Selvaggia Lucarelli. Sul suo profilo Instagram, attraverso una story pubblicata nelle scorse ore, ha scritto: “Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti. Non conta più quello che succede nella casa, ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella casa”. Vedremo se ci sarà una risposta.

Intanto, Sophie Codegoni ha attaccato nuovamente Jessica Selassié, parlando con Alessandro Basciano: “Se tu ti togli le mutande oppure no dopo la doccia a me non me ne frega niente perché non lo guardo. E le mutande te le metti da solo! Se lei vuole fare la battuta che te le mette lei per me la figura di merd* la sta facendo lei. Per me quella battuta è veramente ridicola”.