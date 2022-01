Come succede di consuetudine prima della puntata in diretta del ‘GF Vip’, Alfonso Signorini è solito fare alcune interessanti anticipazioni. E ha fatto una rivelazione molto importante su ciò che succederà nella serata del 28 gennaio. E dopo aver ascoltato le sue parole, molti telespettatori saranno ancora più convinti di seguire l’appuntamento, visto che ci saranno dei momenti molto attesi. Ma ovviamente vedremo più di una situazione e il conduttore ha voluto elencarle praticamente tutte.

Prima di dirvi tutto sulle affermazioni di Alfonso Signorini, sta tenendo banco in queste ore l’inaspettato affondo di Davide Silvestri a Soleil Sorge. Ancora una volta è dunque stata la mancanza di pulizia al ‘GF Vip’ ad aver innescato questo nuovo scontro. A quel punto Davide Silvestri non ci ha visto più dalla rabbia ed è sbottato: “Sono stanco di questo suo atteggiamento, poi si arrabbia. Ma cosa ti incaz*** se sei una delle poche che non fa niente in casa? Non fai niente. Non ti arrabbiare almeno”.

Al ‘GF Vip’ ci sarà una considerazione molto privata dell’attore Kabir Bedi, che svelerà alcuni aneddoti inaspettati. Si parlerà anche di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ma anche di uno scontro nato nelle ultime ore nella Casa più spiata d’Italia, come spiegato da Alfonso Signorini: “Stanno volando coltelli tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Ormai non si rivolgono più la parola”. Ma è sull’ex concorrente Alex Belli che il padrone di casa ha voluto dare in anteprima una notizia bomba.





Negli ultimi giorni si è vociferato con forza di un triangolo amoroso che ha coinvolto Delia Duran ed Alex Belli, ma ovviamente sarà tirata in ballo sicuramente anche Soleil. Per saperne di più Alfonso Signorini è pronto a tutto per farsi raccontare cose mai riferite prima: “Metteremo Alex Belli sotto torchio stasera”. Non ha anticipato che tipo di domande potrebbe porre all’ex vippone, ma sta di fatto che è prevista una puntata molto promettente. Con gli ascolti che potrebbero salire repentinamente.

Delia Duran si è lasciata andare anche ad un’affermazione scottante. Ha confessato di aver avuto una storia segreta con un nome molto conosciuto dalle cronache rosa. Così ha fatto intendere a Miriana Trevisan quando quest’ultima le ha chiesto quale fosse il suo prototipo di donna: la moglie di Alex Belli, per spiegarle bene il suo tipo ideale, ha fatto il nome di Aida Yespica, specificando di aver “avuto un’esperienza” con lei.