Grande Fratello Vip, ma forse sarebbe meglio chiamarlo Grande ‘Casino’ Vip. Non passa giorno senza una nuova polemica. Ora sulle condizioni di vita all’interno della Casa. Poi su certi triangoli amorosi, uno su tutti quello tra Alex Belli, ormai uscito, Soleil Sorge, ancora dentro, e Delia Duran, pronta ad entrare. Proprio stasera, venerdì 14 gennaio, la moglie dell’attore farà il suo ingresso nel reality.

E mentre Soleil ha già creato come solo lei sa fare l’hype dicendosi pronta ad un rapporto a tre – è il ‘poliamore’ bellezza – un’altra rovente discussione si accende. Da un lato l’influencer è accusata di essere falsa, sempre pronta a criticare, poco disposta ad aiutare in casa. Dall’altro arriva in suo appoggio una vecchia conoscenza del GF Vip. Dayane Mello le ha promesso supporto e si pensa che a favore di Soleil arriverà un’ondata di voti. C’è però pure un’altro pezzo da 90 ad essere finito nel tritacarne social delle critiche. E non si tratta di un concorrente…

Parliamo di chi conduce il Grande Fratello Vip anche in questa sesta edizione, ovvero Alfonso Signorini. Il giornalista è finito nell’occhio del ciclone per aver, questa l’accusa rivolta dai telespettatori, favorito Katia Ricciarelli. Nelle ultime ore Kabir Bedi è stato ripetutamente svegliato dagli altri concorrenti del reality show perché non permetteva loro di dormire, a causa del forte rumore derivante dal suo russare. Dopo vari episodi di risveglio, l’attore ha deciso di lasciare la stanza e andare sul divano. Ma a molti non è andato giù questo atteggiamento ed è stato chiesto ufficialmente agli autori il motivo di un trattamento differente riservato all’uomo rispetto alla soprano.





Come se non bastasse per Alfonso Signorini ora si apre un’altra pagina ben poco ‘onorevole’. Tutto è successo nell’ultimo daytime del GF Vip. Proprio al termine è arrivato il solito collegamento con lo studio che in serata ospiterà la diretta su Canale5. Ebbene pare strano che uno del calibro di Signorini si faccia prendere ‘in castagna’, ma è proprio quello che è accaduto. Sentite cosa ha detto mentre, con ogni probabilità, non sapeva che il suo microfono fosse acceso.

Dopo la puntata Baru'si esprime su quanto detto da Katia verso Lulù,e dice che anche le giustificazioni date da Signorini non erano da dare. Condivido in pieno ##gfvip #alfonsosignorini pic.twitter.com/8vAoq3Rdjn January 8, 2022

“Stavo guardando la doccia di Alessandro Basciano. Ma proprio adesso doveva iniziare la diretta?”. Beccato. Il buon Alfonso Signorni sorpreso a sbirciare tra le riprese proprio quel fisicaccio di Alessandro? Sembra davvero così. Niente male come antipasto di una puntata che si preannuncia davvero incandescente…