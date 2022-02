Teatrino o no, finzione o no, al GF Vip sembra di vedere due reality. Uno con tutti i concorrenti e un altro tutto incentrato su Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Il ritorno dell’attore nella Casa ha dato uno scossone a tutte le dinamiche dello show. C’è chi c’è rimasto male, come Soleil che è stata prontamente consolata da Katia Ricciarelli. Poi c’è chi non ne può più, come Davide Silvestri che all’amico ha fatto una rivelazione.

“…voi sarete anche così – ha detto Davide – ma qua dentro questa storia portata all’iperbolico, all’estremo, diventa una rottura di pa..e anche per uno che ci crede, fidati…te lo dico perchè son 1 che non ti vuole andare per forza contro ma siete una rottura di pa..e”. Recentemente anche Alex ha parlato del suo ritorno, o meglio ha parlato di cosa è successo quando lo hanno squalificato.

Ricordate? Era il 13 dicembre e Alex Belli venne squalificato, questa la versione ufficiale, per aver violato le norme sul distanziamento anti-Covid abbracciando sua moglie Delia. Adesso, però, lo stesso attore ha fatto una clamorosa confessione, una dichiarazione che ribalta tutto e dà nuovo significato a quanto abbiamo visto. Alex sta parlando con Jessica Selassié quando improvvisamente fa un’uscita che davvero nessuno si aspettava.





Si parla della famosa squalifica del 13 dicembre scorso, quando Alex Belli è stato costretto a lasciare la Casa. Ebbene l’attore dice a Jessica: “E poi voi ‘ma come è stato squalificato ed è ancora lì che rompe il c***o’…”. La principessa lo conferma ridendo e Alex prosegue: “Voglio chiarirti questa roba qui. Io il 13 avevo già annunciato”. A questo punto Jessica interviene: “Infatti poi loro me l’hanno detto, io lo sapevo e pensavo che, avendo toccato qualcuno…”. E quindi Alex Belli fa la rivelazione: “A noi il 13 finiva il contratto…”.

⚠️ Alex ha ammesso che non è stato squalificato è che il 13 scadeva il suo contratto⚠️ PAGLIACCI CENSURATE STOCAZZO #GFvip #jessvip #jeru @GrandeFratello pic.twitter.com/fwbJzD4nYH February 16, 2022

Per i più scettici è stato scritto anche sulla stessa pagina del gf che ha dovuto lasciare il programma perché ha infranto il regolamento. #jeru #GFvip pic.twitter.com/BAoSt4QDjv February 16, 2022

La regia del GF Vip ha prontamente censurato la parola ‘contratto’ togliendo l’audio, ma ormai era troppo tardi. Già in rete gira il tweet con il video in questione. E il pubblico non ha preso bene la vicenda: “Alex ha ammesso che non è stato squalificato è che il 13 scadeva il suo contratto⚠️ PAGLIACCI CENSURATE STOCA..O”. E c’è pure chi chiede l’allontanamento, di nuovo, sia di Alex che di Delia: “dovrebbero sbattere fuori sia lui che la moglie, il gf di quest’anno si salva solo grazie ai jerù e altri pochi elementi perché è un circo continuo. nessun rispetto per il pubblico, che vergogna se ci credono scemi a tal punto”.