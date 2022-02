Novità clamorose in arrivo sul futuro di Alex Belli. L’ex concorrente del ‘GF Vip’ è alle prese con le vicende legate a sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge, ma adesso ciò che sta emergendo su di lui è un qualcosa di davvero molto interessante e inaspettato. Chi conosce bene quello che sta accadendo dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia ne è certo e chissà se l’ex vippone non accetterà questa proposta inedita. E vedremo anche cosa ne penserà Delia, quando ovviamente verrà a scoprirlo.

Nelle scorse ore Alex Belli è stato criticato e smascherato dall’ex compagno di avventura Samy Youssef: “Alex fa tutto il maschio alpha davanti alle telecamere e poi come andiamo in pubblicità, ti stringe le mani come se niente fosse successo, andiamo a cena fuori. Non ho mai creduto alla loro storia, quando Alex è uscito ho visto Delia in hotel e ti posso garantire che si stavano a pomiciare e a baciare davanti a me, come se niente fosse. Se una donna è delusa non credo che lo perdona così in cinque minuti”.

A riferire la notizia bomba su Alex Belli ci ha pensato il settimanale ‘Chi’, diretto tra l’altro dal conduttore del ‘GF Vip’ Alfonso Signorini. Dunque, una fonte più che autorevole ha lanciato questa indiscrezione, che se confermata aprirebbe a scenari imprevedibili. Un vero e proprio colpo di scena, che ovviamente stravolgerebbe la vita dell’attore. Lui però, intanto, sta ancora pensando a Delia Duran, non a caso ha pubblicato un video sui social con lei con una didascalia più che chiara.





Questo il post di Alex Belli sulla Duran: “Ebbene sì, tutto è iniziato da qui nel 2018. La prima notte d’amore in quella torre dove poi tre anni dopo abbiamo deciso di scambiarci le promesse d’amore. Quell’amore che ci ha unito in quella libertà mentale e che ci ha fatto crescere… Vorrei che tutto ritornasse a quel momento!! Ma non so più se potrà accadere…”. Tornando invece all’anticipazione di ‘Chi’, per Belli si prospetterebbe un’esperienza da bollino rosso, infatti la proposta è molto hot.

Il settimanale ‘Chi’ di Signorini ha dunque rivelato su Alex Belli: “Una casa editrice ha chiesto all’attore Alex Belli di preparare una rielaborazione del Kamasutra. La rivisitazione del celebre manuale erotico sarà un libro fotografico very hot: Belli accetterà?”. Per il momento non è arrivata la risposta del diretto protagonista, che però ci starà sicuramente pensando a lungo.