“Cose pericolose”. Alex Belli, la particolare richiesta al GF Vip. È successo dopo lo scontro con Nathaly

Non sono cadute nel vuoto le ultime esternazioni al GF Vip. Tra Delia Duran, il marito Alex Belli e Soleil Sorge è di nuovo battaglia a colpi di dichiarazioni, frecciate, insinuazioni e chissà cos’altro. Cerchiamo di ricapitolare quanto successo nelle ultime ore di una vicenda che va avanti ormai da mesi. L’ingresso nella Casa della modella venezuelana ha provocato come previsto un terremoto.

Prima il confronto con l’influencer, un faccia a faccia per niente tenero. Così Soleil: “Sei venuta qui per ferire tuo marito e lo fai con te stessa, non volevi farlo ma si è sempre visto. Ho voluto comprendere la tua rabbia, ma adesso anche basta”. E Delia, dopo quello che sembrava essere un perdono quando il marito è tornato a casa, e dopo aver ingoiato le immagini, i sorrisi, la complicità tra Alex e Soleil, è crollata: “Lo lascio“.

Adesso a parlare è Alex Belli che risponde a Nathaly Caldonazzo la quale, mentre era con Valeria e Soleil, lo ha duramente attaccato: “Narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna. Urla poi, che caz*o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. È sempre un urlo sopra le righe e fuori luogo, se ci fai caso. Come se ci butti l’acqua santa addosso capito? Con gli uomini così vince chi fugge, capito? Chi fugge a gambe levate. Tanto non cambiano. lo vedo un narcisista patologico senza alcun dubbio”.





L’attore, ospite di Casa Chi dopo l’incandescente puntata di ieri, lunedì 17 gennaio, risponde a Nathaly: “Ho un pensiero di base molto chiaro: noi siamo soggetti a giudizio ma nel momento in cui ci si addentra in considerazioni che vanno a ledere l’immagine della persona si è anche passivi di denuncia”. Poi aggiunge: “Io sono fermo perché sono un galantuomo e ieri sera ho cercato di spiegare a Nathaly il mio pensiero. Ma vedo che anche nella notte lei rincarava la dose. Io ho un fascicolo di diffide che tengo pronto perché non dobbiamo permettere a nessuno di attribuire queste patologie… siamo nel campo dell’intrattenimento e questa cosa non va fatta”.

“Queste patologie – dice ancora Alex – esistono nella vita e sono molto pericolose e dobbiamo stare molto attenti alle cose che diciamo e dare il peso alle parole. Io adesso la diffida la tengo ferma e spero che la produzione possa parlare con lei e cercare di arginare questa cosa”. Infine sulla moglie Belli afferma: “Mi aspettavo che Delia, visto che le parole di Nathaly le ha sentite, mi difendesse a prescindere dalla cosa che siamo e dalle cose che dobbiamo risolvere. L’unica parola che ha speso parole per me è stata Soleil”.