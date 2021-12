A poche ore dall’uscita di scena di Alex Belli, che ha lasciato per sempre per squalifica il ‘GF Vip’, è uscita fuori una notizia riguardante lui e Delia Duran. Nel frattempo, Soleil Sorge è disperata per la fine del rapporto con il gieffino e anche nella mattinata del 14 dicembre è apparsa in lacrime nella Casa più spiata d’Italia. Le servirà quindi ancora del tempo per superare questa fase difficile. Si è sentita infatti presa un po’ troppo in giro e questa cosa difficilmente potrà perdonarla all’ormai ex vippone.

Intanto, a proposito di Alex Belli e Soleil Sorge, gli autori del programma sarebbero disperati per questa fine del loro legame: “Gli autori volevano portare Soleil ad esprimere i suoi ‘sentimenti’ per Alex, lei avrebbe dovuto esporsi maggiormente per poter avviare definitivamente la love story. L’obiettivo era quello di arrivare a definirli come una coppia a tutti gli effetti, anche se la relazione avrebbe dovuto essere molto travagliata con scontri e litigi frequenti. Avrebbero dovuto tirare avanti fino a dopo Capodanno”.

Adesso è uscita fuori qualche notizia in più sulla donna che avrebbe dormito in passato insieme ad Alex Belli e Delia Duran. Come ha scritto ‘L’inserto’ e come ha ricordato ‘Novella 2000’, tempo fa l’attore ha affermato: “In passato ho tradito, ma ora no. A lei ho chiesto se voleva accettarmi per quello che sono e lei ha detto di sì. Questo mi fa impazzire, non mi ha solo accettato ma ne fa anche parte. Se io mi fossi presentato in un modo e poi avesse scoperto che sono diverso, sarebbe stato un tradimento”.





E poi Alex Belli ha aggiunto, parlando con Soleil Sorge: “A casa c’è la nostra amica Stella che viene in vacanza con noi, ha dormito con noi. Ma il pubblico generalista non capirà mai tutto questo. Lei è anche la mia assistente”. C’è chi sia convinto che questa donna sia più di una semplice amica per la coppia e si sono fatte delle ipotesi decisamente bollenti. Adesso comunque ci sarebbe almeno una certezza: si sarebbe finalmente scoperto chi sia e cosa faccia questa donna nella sua vita professionale.

Questa fin qui misteriosa Stella, stando a quanto svelato in anteprima da ‘Novella 2000’, non sarebbe una persona qualsiasi. Infatti, nella sua carriera professionale lavora come attrice e sarebbe anche stata protagonista di una webserie di Lory Del Santo, che si intitola ‘The Lady’. Si farebbe inoltre chiamare ‘Starlite’. E vedremo se prima o poi si mostrerà pubblicamente.