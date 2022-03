Alex Belli fa sempre parlare di sé, nonostante non sia più all’interno del ‘GF Vip’. L’ex concorrente si è reso protagonista di un gesto che sta facendo discutere numerosissimi utenti, i quali non potevano credere alle loro orecchie e ai loro occhi. Ma lui si è davvero cimentato in qualcosa diventato più che virale in quest’ultimo periodo. E c’è anche chi ci sta scherzando su, tenuto conto che quello che ha fatto potrebbe rivelarsi un boomerang e andare dunque contro se stesso.

Intanto, è emerso un retroscena sul ciondolo regalato da Alex Belli a Soleil Sorge durante la puntata in diretta del ‘GF Vip’. A dire tutto Stella Starlight a ‘Pomeriggio Cinque’: “L’ha data a Delia in Casa, l’ha data a Soleil e a me. La formula di Dirac non l’ha regalata mai a nessun’altra. Io ce l’ho senza cuoricino. Ne ha fatte fare quattro. Due col cuoricino, una per lui e una per Delia e due senza cuoricino che significa amicizia, una per me e una per Soleil”. Vediamo ora che cosa ha fatto stavolta.

Visto che ormai tutti stavano dedicando il loro tempo ad una hit, che è riuscita a tornare di attualità nonostante sia stata composta molti anni fa, anche Alex Belli non si è fatto trovare impreparato e ha iniziato a cantare e suonare, come ha riportato ‘BlogTivvù’, il seguente brano: “Sopra una scogliera non hai voglia di volare, guard attuorn o mare e nun sai chill che a fa. Povero gabbiano hai perduto la compagna. Nun te và cchiu a vit te capisc ij pecchè. La tua storia è la mia. Lei che se n′è andata via, tu finisci di volare, io che smetto di sognare”.





Dunque, Alex Belli ha cantato e suonato la canzone ‘Tu comm’a me’, definita da tutti ‘Povero Gabbiano’, dell’artista Gianni Celeste. Ma numerosi utenti hanno fatto notare una cosa: proprio lui potrebbe rimanere vittima del significato del brano musicale. Infatti, dopo la finale del ‘GF Vip’ potrebbe perdere la sua ‘compagna’, come dice la canzone, ovvero Delia Duran. Chissà se l’attore non abbia voluto interpretarla proprio per cercare di esorcizzare quello che potrebbe verificarsi a breve.

Come commento alla sua performance ha semplicemente scritto: “Non potevo non dedicarvela”. E gli utenti hanno reagito così: “Un insulto alla musica neomelodica”, “Ma quante figure di me*** vuole fare ancora?”, “Ma non si rende conto di quanto si stia ridicolizzando?”, “Mamma mia che schifo”, “Bannatelo da tutto”, “Non c’è veramente mai fine al peggio con lui”.