L’edizione numero otto del Grande Fratello Vip è in via di definizione, per la squadra ormai manca solo l’annuncio e una mezza conferma arriva anche da una super vip più volte accostata al programma. Che edizione sarà lo ha già spiegato Alfonso Signorini. A Cusano Campus ha rivelato: “Dunque, anticipazioni chiaramente non ne posso dare molte, però ti posso dire che cominceremo a metà settembre e non sarà un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso”.

“E lo dico con tale gioia così finalmente potrò anche io avere dei rimi umani, perché sono arrivato alla fine che ero veramente….sai uno stato di gravità permanente! Devo recuperare! Detto questo, avremo un’edizione mix tra Vip, che saranno ve lo dico già, ve lo garantisco, facce note. La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip”.





GF Vip 8, Paola Barale prossima opinionista manca solo l’annuncio

“Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social. Ho fatto un provino ad un Nip l’altro giorno. Era un ciabattino di Arezzo. Gli ho detto “tu sei socia?” E lui mi ha detto in una maniera davvero spaziale “Alfonso, purtroppo sì, ho 1200 follower”. Ho detto “va benissimo, ma meno male”. Nelle ore scorse si era parlato di un approdo di Paola Barale.

E una mezza conferma arriva anche da lei. A Tv, Sorrisi e Canzoni ha parlato delle sue ultime esperienze in tv dicendo: “Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “’Stiamo lavorando per voi…’”. Come dire che la sua partecipazione al GF Vip 8 è forse più di una pista.

Per Paola Barale sarebbe un ritorno in grande stile. Sul suo nome il pubblico è d’accordo, diversamente da quanto accade per Katia Ricciarelli che davvero in pochi sembrano volere. Non appena la notizia del possibile arruolamento della soprano si è diffusa in rete, hanno iniziato a piovere commenti tutt’altro che entusiasti sui social. “Il nuovo che avanza”, scrivono con sarcasmo in molti.