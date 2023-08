Se n’era parlato alcuni giorni fa, ma adesso c’è la certezza assoluta. Il GF Vip 8 ha il suo primo concorrente ufficiale, come annunciato sulle pagine social del reality show. Questo personaggio famoso si è prestato a fare un video con il conduttore Alfonso Signorini, il quale ha annunciato la sua presenza in casa. Quindi, il prossimo 11 settembre varcherà la fatidica porta rossa e cercherà di utilizzare il programma anche come riscatto personale.

Una bellissima notizia per lui, che negli anni passati ha vissuto dei momenti difficili. Al GF Vip 8 il primo concorrente ufficiale è un noto sportivo, campione anche alle Olimpiadi. Un curriculum di tutto rispetto, che però è stato danneggiato da alcune vicende extra-sportive che lo hanno costretto a vivere periodi bui. Ma lui non ha mai mollato e ora è convinto al 100% di intraprendere questa sua nuova avventura nel mondo della tv.

Il GF Vip 8 ha il suo primo concorrente ufficiale: chi è

Le prime dichiarazioni di colui che al GF Vip 8 è stato scelto come primo concorrente ufficiale sono state molto importanti, infatti rivolgendosi direttamente ad Alfonso, ha voluto chiedere conferma su una richiesta fatta: “Sono venuto per ringraziarti dell’invito innanzitutto per entrare nella casa. Ci sarò se però vengo messo nella condizione di potermi allenare. Per me è importante perché ho intenzione di tornare alle gare, quindi nella casa non voglio interrompere i miei allenamenti“.

E Signorini ha prontamente risposto in maniera affermativa: “”Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so sarà molto tosto. Perché tu possa finalmente partecipare alle gare di qualifica per le Olimpiadi? Affare fatto? Welcome nella casa del Grande Fratello”. Il nuovo gieffino è quindi Alex Schwazer, noto marciatore 38enne campione alle Olimpiadi di Pechino del 2008 della 50 chilometri. Ha ancora una squalifica per doping da scontare fino all’anno prossimo, anche se ci sono dubbi sulla sua reale positività.

Schwazer nel 2021 ha ottenuto l’archiviazione nella nostra nazione del suo procedimento di natura penale per doping. Nonostante ciò, la giustizia internazionale e anche l’agenzia mondiale antidoping non hanno ritenuto giusta questa decisione e hanno quindi confermato la sua squalifica. Ora, il suo desiderio è comunque quello di tornare a correre dato che nel 2024 avrà scontato tutta la pena.