Solo vip veri e non gente proveniente dai social o simili nella nuova edizione del GF Vip. A confermare i dettagli del reality show di Canale 5 che prenderà il via il prossimo settembre ci ha pensato Alfonso Signorini, conduttore che anche quest’anno sarà al timone del programma Mediaset. “La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social”.

“Ho fatto un provino ad un Nip l’altro giorno. Era un ciabattino di Arezzo. Gli ho detto ‘tu sei social?’ E lui mi ha detto in una maniera davvero spaziale ‘Alfonso, purtroppo sì, ho 1200 follower’. Ho detto ‘va benissimo, ma meno male’”, ha detto Alfonso Signorini parlando dei nip che prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La squadra del reality è già al lavoro ma nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe arrivato il primo no da parte di Pier Silvio Berlusconi, che lo scorso anno era intervenuto per porre un freno al troppo trash in casa. Stracciata la lista con alcuni nomi (Justine Mattera, Antonio Razzi e Carmen di Pietro e il figlio Alessandro), sono saltati fuori nomi top. Vip veri e non gente sconosciuta.

GF Vip 8, spuntano quattro nomi di super vip

Quattro nomi bomba provenienti dal mondo del cinema e della televisione italiana. Il primo è quello di Claudia Gerini, grande attrice del cinema italiano, particolarmente nota per i suoi lavori insieme a Carlo Verdone, come il celebre film Viaggi di nozze, diretto da Carlo Verdone e ormai considerato un cult e Sono pazzo di Iris Blond, per il quale riceve il plauso della critica e la sua prima candidatura al David di Donatello. Un nome decisamente lontano da quelli sentiti nelle altre edizioni.

L’altro nome è quello Francesca Romana Rivelli, conosciuta da tutti come Ornella Muti. L’attrice è nella lista dei probabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tra le più note attrici italiane ha vinto numerosi premi come la targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’oro, migliore attrice, tre Globi d’oro, migliore attrice, alla carriera, tre Ciak d’oro, il Premio Pasinetti per l’attrice al Festival del Cinema di Venezia e due Nastri. Vanta anche candidature come migliore attrice protagonista ai David di Donatello e una come migliore attrice agli European Film Awards.

Nella lista redatta da Dagospia si sono anche i nomi di Manuela Arcuri, ex showgirl, attrice e opinionista televisiva e Filippo Timi, attore, regista, scrittore e drammaturgo italiano. Ha studiato recitazione e ha lavorato con Ozpetek (in Saturno contro), In memoria di me di Saverio Costanzo e in Signorinaeffe di Wilma Labate, con il regista Gabriele Salvatores, nel nuovo adattamento da un romanzo (Come Dio comanda) di Niccolò Ammaniti. Ha lavorato anche con Marco Bellocchio in Vincere, dove interpreta Benito Mussolini in La chimera, in concorso al Festival di Cannes nel 2023.