GF Vip 7, non due ma tre opinioniste? “Signorini vuole lei”

Al GF Vip 7 terza opinionista? I rumor sulla prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sono inarrestabili in questi giorni e a quanto pare non riguardano solo i vipponi, sicuri e non, che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà.

Proprio in queste settimane, Alfonso Signorini ha annunciato le due opinioniste del GF Vip 7: una conferma e una new entry. Orietta Berti è infatti la grande novità di stagione, mentre Sonia Bruganelli, già in studio nella scorsa edizione ma con Adriana Volpe è un po’ una sorpresa visto che aveva fatto sapere di non voler più partecipare al reality.





GF Vip 7 terza opinionista? Spunta pure il nome

Ma non è finita qui perché come anticipato in apertura il GF Vip 7 potrebbe avere una terza opinionista ad affiancare la coppia Sonia Bruganelli-Orietta Berti. Il conduttore avrebbe in mente un altro nome da aggiungere alle due prime donne, che potrebbe essere presente solo in alcune dirette.

Pur precisando che al momento non ci sono conferme, il nome in questione è quello di Giulia Salemi, già concorrente al GF Vip 5, conduttrice del GF Vip Party dello scorso anno. E ora terza opinionista del GF Vip 7? Aspettiamo certamente notizie ufficiali in merito ma se così fosse per lei sarebbe un vero salto di qualità.

A quanto si legge in rete, Alfonso Signorini vorrebbe premiarla per le bellissime parole che ogni volta spende per il programma e offrirle un posto tra le opinioniste del GF Vip 7. Un duro colpo per Clarissa Selassié, che qualche giorno fa aveva sbottato su Instagram per essere stata scartata dal ruolo: “Mi ero proposta, ma niente, penso che la tv debba svecchiarsi”. Sì, ma (forse) con Giulia Salemi.

