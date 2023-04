Concluso il GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi non hanno mai pubblicato foto o video insieme e questa distanza tra i due, molto uniti all’interno della casa, ha ‘preoccupato’ i loro fan. Fin dall’arrivo del fratello di Guendalina Tavassi nel reality show, Edoardo Donnamaria ha subito stretto un forte legame con lui e la cosa è proseguita, non con pochi problemi, fino alla fine del reality show, vinto dalla modella triestina Nikita Pelizon.

Finita la settima edizione del GF Vip 7, però, le cose sono cambiate e i loro fan hanno notato che i due non sono mai apparsi insieme in foto o video sui social. Edoardo Tavassi, fidanzato con Micol Incorvassi, ha festeggiato insieme al resto degli Spartani, Oriana, Giaele, Nicole Murgia e Alberto, mentre Edoardo Donnamaria ha seguito la fidanzata Antonella Fiordelisi. E lo stesso copione è stato seguito durante la festa organizzata a Roma per la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip 7, Tavassi e Donnamaria in disparte alla festa del reality: foto

Nella casa del GF Vip 7 Donnamaria ha spesso liigato con la fidanzata a causa della sua vicinanza agli Spartani e usciti dalla casa ha deciso di chiudere i ponti con tutti. Non solo, da Instagram ha tolto il follow a Micol Incorvaia. Con la sorella di Clizia aveva avuto una storia prima del reality show.

Durante la festa del GF Vip 7 Tavassi e Donnamaria non sono stati fotografati vicini. Il fratello di Guendalina è rimasto in compagnia della fidanzata Micol e del resto degli Spartani. Mentre il volto di Forum ha trascorso la serata con la fidanzata Antonella Fiordelisi, la vincitrice Nikita Pelizon e il gruppo dei Persiani. A fine serata, però, i due sono stati fotografati in disparte, forse intenti in un chiarimento.

ditemi che quelli non sono tavassi e donnamaria. pic.twitter.com/Ex9oJRTyBF — ᴀɴɴɪɴᴀ (@annettecastald) April 13, 2023

Tavassi e Donnamaria ieri sera si sarebbero parlati e alla fine non avrebbero chiarito nulla, i due erano freddissimi e a quanto pare ognuno prenderà la propria strada. Cosa ne pensate ? #INCORVASSI #donnalisi #GFvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) April 14, 2023

Secondo le indiscrezioni di Alessandro Rosica, il famoso Investigatore Social, l’incontro avvenuto alla fine della festa del GF Vip 7 non avrebbe portato a niente. “Tavassi e Donnamaria ieri sera si sarebbero parlati e alla fine non avrebbero chiarito nulla. I due erano freddissimi e a quanto pare ognuno prenderà la propria strada. Cosa ne pensate?”, ha scritto Rosica sui social. Pensiero condiviso da molti utenti social.