La vittoria di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni alle elezioni politiche è entrata nella casa del GF Vip 7, a dare la notizia è stato Alfonso Signorini e le reazioni non sono certo mancate. La puntata di ieri ha avuto momenti particolarmente densi di suspence, dall’atteso confronto tra Soraia Allam e Elenoire Ferruzzi, alle parole di Antonino su Belen Rodriguez che spiazzano tutti. Antonino ha nei fatti scagionato l’ex compagna da qualsiasi responsabilità.



“È la madre di mia figlia e… guarda è difficile, perché comunque le cose non sono andate. Grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla. Sono riuscito ad avere dei rapporti anche grazie a lei, è stata brava. È stata lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente come sempre. Io spero che loro due siano come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia”.

Leggi anche: “Cara mammina…”. Giorgia Meloni, anche la figlia Ginevra ha voluto dire la sua dopo il voto





GF Vip 7, la reazione dei concorrenti alla vittoria di Giorgia Meloni



Tornando al tema delle elezioni con il quale Alfonso Signorini ha aperto la puntata, le reazioni sono state diverse. Charlie Gnocchi è stato netto. “Per me era un risultato in linea con le aspettative. Aggiungo anche un risultato giusto. Sì certo giusto per me”. Poi è stata la volta di Sara Manfuso: “Indipendentemente da come la pensiamo è un risultato straordinario che c’è una donna che probabilmente sarà premier. E nel nostro paese questa è una cosa importantissima”.



Tesi appoggiata anche da Marco Bellavia: “A parte i colori politici ha vinto una donna e questo è importante è anche una cosa storica nel nostro paese”. Sembrava felicissima anche Nikita, visto che alle parole della Manfuso ha reagito con un gran sorriso. I pareri non sono tutti uguali e più di qualcuno ha notato occhiatacce tra i vip. Nessun commento invece da Attilio Romita che, d’altra parte, ha avuto a che fare con Giucas Casella con il quale c’è stato uno scontro infuocato.



Non è la prima volta che Attilio Romita critica all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Lo aveva fatto dopo la morte di Elisabetta II affermando che nella famiglia reale inglese “ci sono stupratori, personaggi loschi e organizzatori di orge”, per poi criticare il trattamento ricevuto da Signorini, in queste prime settimane di reality, lamentando di non essere preso in considerazione come vorrebbe.

“Ecco dov’era finita”. Giorgia Meloni, tutti a cercarla per quasi 24 ore dopo il voto. Mistero svelato