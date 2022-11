Notizia preoccupante per il pubblico del GF Vip 7. Alfonso Signorini ha annunciato in prima persona qualcosa che lo coinvolge direttamente e che starebbe mettendo a rischio la sua presenza. C’è grandissima attesa per l’appuntamento in diretta di lunedì 21 novembre, ma a mancare potrebbe essere proprio il conduttore. E c’è una motivazione valida e che purtroppo non dipende dalla sua volontà dietro questa ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un duro colpo al programma in onda su Canale 5.

Bisognerà aspettare presumibilmente fino all’ultimo momento, ma tutti sono col fiato sospeso per il GF Vip 7. Alfonso Signorini potrebbe non presiedere la puntata, generando un avvenimento praticamente unico nel suo genere. Mai è successa una cosa simile, soprattutto a pochissime ore dalla messa in onda dell’appuntamento. Conoscendolo farà di tutto per ovviare a questa problematica, ma intanto il rischio ci sarebbe eccome e soltanto in serata conosceremo la decisione definitiva di Mediaset.

GF Vip 7, Alfonso Signorini a rischio per la puntata del 21 novembre

Non c’è ancora la certezza definitiva, ma al GF Vip 7 il prezioso apporto di Alfonso Signorini potrebbe non esserci. C’è un imprevisto che lo ha bloccato improvvisamente. E lui non ha praticamente nessuna responsabilità. Difficile capire cosa potrebbe succedere nel momento in cui dovesse essere realmente assente. Sonia Bruganelli, Orietta Berti o Giulia Salemi prenderebbero il timone della trasmissione o sarebbe proprio cancellata la puntata? Nulla di certo è all’orizzonte, ma vediamo intanto cosa è accaduto.

Come ha ricordato Blastingnews, Alfonso Signorini ha deciso di andare in vacanza in Francia, precisamente nella capitale Parigi. Ma qualcosa è andato storto, visto che il suo volo che lo avrebbe dovuto riportare in Italia non ha rispettato la tabella di marcia: “Eccoci qua, buongiorno. Aeroporto Charles de Gaulle, Parigi. L’aereo per Roma è in ritardo, ce la faremo a presentare questa sera il GF Vip 7?”. Una domanda che ancora non ha trovato una risposta, ma nelle prossime ore sarà sicuramente lui a chiarire tutto.

Parlando di dinamiche del GF Vip, Oriana Marzoli ha puntato il dito contro Daniele Dal Moro: “Oggi ci sono rimasta proprio malissimo, mi ha guardata e mi ha detto: ‘Tu hai solo un neurone e nemmeno ti funziona’. Come se fossi una stupida”. Ed effettivamente c’è anche un video a testimoniare queste parole, uscite dalla bocca di Daniele Dal Moro,