GF Vip 7, la puntata di ieri sera ha lasciato strascichi: 2 sono stati gli eliminati della giornata ma a tenere alta l’attenzione sono state le lacrime di Pamela Prati. Ieri era particolarmente atteso il confronto tra Alfonso Signorini ed i vipponi dopo il caso legato a Marco Bellavia che sabato, all’improvviso, aveva deciso di lasciare la casa tra gli insulti degli altri concorrenti. “Una pagina vergognosa della tv”, l’ha definita in diretta Alfonso Signorini. Tra i personaggi che più si sono dimostrati maligni nei confronti di Bellavia c’erano stati Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi.



E ancora: Wilma Goich, Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia, e Ginevra Lamborghini. A quest’ultima è toccata la sorte peggiore di tutti: è stata squalificata. La sorella di Elettra è uscita dalla casa in lacrime, con una crisi di pianto assurda che si è portata fin dentro allo studio di Cinecittà. Per Ciacci, Rossetti, Ferruzzi e Gegia è invece scattato un televoto flash.

GF Vip 7, Pamela Prati in lacrime per Marco Bellavia



A perdere è stato Giovanni Ciacci. La requisitoria di Alfonso Signorini non è però finita qui. Il conduttore ha sentito uno per uno i vipponi. Tra i più colpiti Pamela Prati che con Marco Bellavia sembrava aver instaurato un rapporto speciale. Poi le cose erano cambiate. Da un lato Bellavia che ha ammesso di essersi allontanato perché non voleva crearle problemi visto il suo status.



Dall’altro la Prati che visti i precedenti non si fidava di questo strambo personaggio. Ieri sera, in lacrime, si è scusata: “Sento dolore, tanto. Mi dispiace non averlo capito e averlo aiutato. Spero di poterlo vedere fuori da qua, voglio frequentarlo. Mi hanno condizionato, hanno visto che c’era qualcosa e hanno voluto dire la loro!”.



Le sue parole hanno scatenato un’immediata reazione da parte di Sonia Bruganelli, che si è commossa. Ma tra chi la spalleggia in rete c’è anche chi la accusa di essere una doppiogiochista e di piangere solo per fare audience e accattivarsi le simpatie del pubblico.

