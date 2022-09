Novità amorose al GF Vip 7 riguardanti Pamela Prati. Anzi, per essere maggiormente precisi, c’è un concorrente che si è fatto avanti e ha confessato il suo interesse nei confronti della showgirl. Parole molto chiare, che hanno trovato la pronta risposta della gieffina, la quale ha chiarito le sue intenzioni dopo queste avance del vippone. La prima a parlare di questa ipotetica coppia è stata Giaele De Donà: “Ragazzi, siete belli insieme e vi vedrei benissimo come coppia, guardate che ci azzecco sempre. Porto fortuna”.

Sempre nella Casa del GF Vip 7, Giaele ha aggiunto: “Secondo me stareste da Dio, fidatevi. Poi lui è un uomo molto bello”. E il diretto interessato ha parlato di Pamela Prati, rivelando: “Io ieri ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai scacciato. Ma l’ho detto così per scherzo e tu mi hai detto ‘vai a dormire sul divano’. Sei single? ok, ma non precluderti mai la possibilità di innamorarti. Devi essere sempre aperta a quello che ti può riservare la vita. Vuoi che mi trasformi in Brad Pitt? Perché dovrei peggiorarmi?”.

GF Vip 7, Pamela Prati ha ricevuto avance da Marco Bellavia

Poi il concorrente, sempre durante questo dialogo a tre al GF Vip 7 con la presenza di Pamela Prati, ha esclamato ancora: “Giaele dici che saremmo una bella coppia? Pamela vieni qui accanto vediamo. Comunque tu sei bellissima che devo dirti. Certo che per me Pam è bella, ci mancherebbe, anzi è stupenda”. A quel punto la showgirl, ancora scossa sicuramente dal caso Mark Caltagirone, ha replicato in modo molto chiaro e a quanto pare non dovremmo essere in presenza di una nuova coppia.

Questa la replica di Pamela Prati a Marco Bellavia, autore del ‘corteggiamento’: “No, non sono mai stata sposata, fidanzata sì, ma sposata no. Adesso sono cinque anni che sono single. Sì sono libera, ma sottolineo che è una mia scelta. Sto bene così da sola e voglio anche restarci. Non devo precludermi un amore? Si vedrà cosa mi riserverà la vita. Che vuoi che mi innamori di te? Se esaudisci tutti i desideri allora fammi felice, trasformati in Brad Pitt. No, non voglio mica dire che non sei un bell’uomo. Certo, hai il ciuffo, i muscoli, gli addominali. Però io sono libera e felice così”.

marco bellavia che si propone a pamela prati la ship potrebbe chiamarsi bellaprati #gfvip — Valentina🐨🐉🤍 (@koala_targaryen) September 23, 2022

E alcuni utenti hanno commentato: “Marco Bellavia che si propone a Pamela Prati, la ship potrebbe chiamarsi BellaPrati”, “Guarda se devo iniziare a shippare Pamela con Marco”, “La Pamela ha trovato il suo Mark Caltagirone, Marco Bellavia”. Ovviamente il tutto è stato detto in modo scherzoso, ma chissà se in futuro nascerà davvero qualcosa tra loro.