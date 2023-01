GF Vip 7, a poche ore dalla diretta i riflettori si accendono su Oriana Marzoli: la modella venezuelana è stata aspramente criticata da Wilma Goich e Nicole Murge durante una discussione avvenuta in giardino. Oggetto del contendere è il rapporto che pare stia decollando tra Oriana e Daniele Dal Moro con Wilma che lancia accuse pesanti sul comportamento di lei: “Sono stati un pò insieme poi lui se ne è andato. C’è chi gioca bene e c’è chi gioca sporco. Se lei volesse veramente certe cose non farebbe quello che fa”.



“Lei fa quello che vuole perché pensa di farlo ingelosire ma fa solo quello che a lui non piace. Daniele quando si infastidisce manda a quel paese. Fa un gioco che a lui non piace, Oriana così peggiora la situazione”. Poi un nuovo colpo, stavolta una rivelazione su Daniele che non sarebbe affatto interessato a lei.

GF Vip 7, Wilma Goich lancia accuse contro Oriana: “Gioca sporco”

Stasera, con molta probabilità, andrà in onda una clip dalla quale nascerà un confronto: per ora il pubblico si spacca in due. Tantissimi i commenti piovuti sulla pagina social ufficiale del GF Vip. “Sono in poche le persone che non hanno voltato le spalle ad Oriana in questi giorni e Oriana passa molto tempo con Luca perché è una persona che nel bene e nel male le sta vicino e la difende e soprattutto la ascolta: fa quello che da un amico”, scrive un’utente.



E ancora: “Con chi dovrebbe passare il suo tempo? È come se Oriana chiedesse a Daniele di non stare più con Nikita o Antonino, follia”. Accuse a Wilma non mancano: “Io penso, ma non in modo cattivo, che Wilma sia completamente sconnessa con il senso di oggettività. La Wilma in puntata è una, quella della casa è completamente diversa… Per quanto riguarda la Murgia, vabbè ha capito che l’unico modo per stare dentro è parlare delle coppie all’interno!!!”.



“Voglio ricordare a tutti che dicono a Daniele che deve fare pace col cervello che Oriana è stata con Antonino poi ci ha provato con Onestini una sera e lui l’ha cacciata dalla camera. E lei è andata da Daniele a lui piace molto lei ma ha molti dubbi proprio perché dopo che Onestini gli ha fatto capire che erano solo amici si è buttata su Daniele. Quindi voi che dite tanto scappa da uomini così vedete prima come stanno le cose e poi parlate”.