Se la notizia troverà conferme ufficiali nelle prossime ore, saremo in presenza di un vero e proprio colpo di scena sensazionale. Al GF Vip 7 la nuova concorrente potrebbe essere una persona, pronta a far esplodere bombe nella Casa più spiata d’Italia. E una delle attuali vippone resterebbe senza parole e incredula dinanzi a questa decisione di Alfonso Signorini, che creerebbe indubbiamente delle clamorose dinamiche. Addirittura saremmo molto vicini all’accordo e sul web stanno uscendo fuori già decine e decine di commenti.

A breve vi diremo chi al GF Vip 7 potrebbe diventare una nuova concorrente, ma intanto è successa una lite nella Casa tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Lui ha detto a Carolina Marconi: “Mi fai arrap***”. E lei ha protestato: “Non me ne frega niente! Tu certe battute non devi neanche farle. Pensa se l’avessi detto io, ti sarebbe andato bene?”. Infatti, prima Edoardo si era difeso dall’accusa della ragazza: “Ma era una battuta, l’ho fatta pure davanti a te”. Ma la Fiordelisi non ha voluto sentire giustificazioni e ha continuato ad attaccarlo.

GF Vip 7, la nuova concorrente sarà Eliana Michelazzo? La voce

A sganciare la bomba è stato Davide Maggio sul social network Twitter e una delle prime a reagire è stata Manila Nazzaro: “Ovvio aggiungo”. Un rumor che rischia davvero di stravolgere del tutto le già fragili dinamiche del GF Vip 7. Questa nuova concorrente potrebbe rendere ancora più difficile l’esperienza di una delle gieffine, che potrebbe anche decidere di abbandonare il programma. Andiamo a vedere insieme chi potrebbe varcare la porta rossa e perché ci sarebbero delle conseguenze all’interno della trasmissione di Canale 5.

Questo l’annuncio bomba di Davide Maggio: “Ma se vi dicessi che Eliana Michelazzo potrebbe entrare al GF Vip?”. Si tratta dell’ex manager di Pamela Prati, protagonista del caso Mark Caltagirone. Ovviamente ritornerebbe prepotentemente l’argomento nel reality show di Canale 5 e scoppierebbe sicuramente maggiori discussioni. Non resta che attendere eventuali comunicazioni da parte di Signorini o della produzione. Resta il fatto che siamo di fronte davanti ad un’ipotesi decisamente molto intrigante e da tenere d’occhio.

Ma se vi dicessi che Eliana Michelazzo potrebbe entrare al #GFVip? 🚨🚨🚨 — Davide Maggio (@davidemaggio) October 29, 2022

Eliana Michelazzo aveva detto su Pamela Prati: “Sono pronta a incontrarla, a guardarla negli occhi, a mostrarle queste prove e poi, nel caso, ad abbracciarla. Siamo entrambe vittime dello stesso sistema”. Proposta accettata dunque, ma Eliana comunque continua a sottolineare: “Noi due siamo state vittime di un gioco al massacro che non siamo riuscite a fermare in tempo. Dobbiamo ammetterlo: siamo state bugiarde”.