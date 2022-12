“È troppo vecchia”. GF Vip, fuori la vippona. Alfonso Signorini strappa il contratto della nuova concorrente

Troppo vecchia per il GF Vip 7, Alfonso Signorini si è trovato costretto a cancellare il contratto di una delle attrici e personaggi pubblici più famosi d’Italia. Questa estate era arrivato il sì per l’ingresso nella casa più spiata d’Italia ma poco dopo l’attrice e il conduttore del reality show hanno dovuto abbandonare l’idea.

Questo perché l’attrice, classe 1933, è troppo grande. “Il GF Vip 7 volevo farlo e avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia”, ha raccontato l’attrice a Novella 2000, che ha partecipato a due reality show: Ritorno Al Presente nel 2005 e L’Isola dei Famosi nel 2010. “Gli anni che ho non mi spaventano e non l’hanno mai fatto. E quindi ti dico che parteciperei molto volentieri al GF Vip di Alfonso Signorini. Ora sono concentrata sul mio spettacolo teatrale, ma dopo sono assolutamente libera. Per il momento sono felice di essere tornata a recitare”, aveva raccontato.

GF Vip 7, Sandra Milo non può partecipare: “Troppo vecchia”

Sandra Milo, attrice e musa di Federico Fellini, non potrà partecipare al GF Vip 7 a causa dell’età. L’11 marzo Sandra Milo compirà 90 anni. Ancora attiva in televisione e in teatro, l’attrice è stata tra le protagoniste del programma itinerante Quelle Brave Ragazze, il reality show itinerante con Mara Maionchi e Orietta Berti. Di recente ha anche realizzato uno suo spettacolo teatrale.

In passato Sandra Milo ha partecipato a due reality show: Ritorno Al Presente nel 2005 e L’Isola dei Famosi nel 2010. Alla prima esperienza in un reality show l’attrice aveva 72 anni, mentre quando ha partecipato al reality show che si svolge in Honduras ne aveva 77. Purtroppo Sandra Milo ha dovuto abbandonare l’idea di partecipare al GF Vip 7 a causa dell’età.

“Quella è un’esperienza che fare, mi piacerebbe entrare nella casa più spiata d’Italia. Anche perché penso che sia un contesto in cui mi possa raccontare senza barriere al pubblico. Mi vedrebbero per come sono davvero. – aveva raccontato Sandra Milo parlando del GF Vip 7 – Credo che anche i più giovani possano seguire una persona anziana ed appassionarsi. Pensate a Orietta Berti e il suo rilancio o anche a Mara Maionchi che è amatissima dai ragazzi”.