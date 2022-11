Al GF Vip 7 Nikita Pelizon ha fatto una scoperta clamorosa sul suo letto. Mentre si trovava in compagnia di altri concorrenti all’interno della stanza, lei ha preso in mano qualcosa di inaspettato. Le immagini inequivocabili sono state diffuse sul social network Twitter da attentissimi utenti, che stavano seguendo costantemente la diretta 24 ore su 24 di Mediaset Extra. L’internauta che ha postato il video ha anche aggiunto un particolare incredibile, se ovviamente dovesse trovare riscontri ufficiali.

Nella casa del GF Vip 7 succede sempre di tutto, ma ciò che ha visto Nikita Pelizon sul letto è stato sorprendente. Una scoperta quasi senza precedenti, che ha lasciato di stucco il pubblico. Ad essere coinvolta è stata un’altra inquilina del reality show di Alfonso Signorini, che però non era presente in quel momento. Ad assistere alla scena anche Sarah Altobello, Oriana Marzoli e Luciano Punzo. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto nelle scorse ore e che tipo di rivelazione è stata fatta sul web.

GF Vip 7, Nikita Pelizon fa scoperta ‘choc’ sul suo letto

Entrando nei dettagli, al GF Vip 7 Nikita Pelizon ha fatto una scoperta sul suo letto mentre stava mettendo tutto in ordine. Stava raccogliendo varie cose presenti lì sopra per poi riporle all’interno dell’armadio. Ma oltre alle cose strettamente personali, è spuntato un oggetto non appartenente a lei. Innanzitutto ha trovato una bellissima lettera di Luca Onestini, che ha poi letto anche altri altri inquilini. Ma successivamente ha preso tra le sue mani qualcosa che era di proprietà di un’altra vippona.

Nikita Pelizon ha rinvenuto sul letto delle mutande appartenenti ad Antonella Fiordelisi. Ma c’è di più, visto che l’utente Trash Addicted, che ha pubblicato il filmato integrale, ha scritto un particolare clamoroso: “Nikita trova biglietto di Luca sul pupazzo etrusco (e dopo un po’ pure un paio di mutande usate di Antonella)”. Quindi, non si sarebbe trattato di mutande pulite, ma utilizzate dalla concorrente e forse appoggiate per errore sul letto della compagna di avventura. Poi Sarah Altobello le ha dato un consiglio.

Nikita trova biglietto di Luca sul pupazzo Etrusco (e dopo un po pure un paio di mutande usate di antonella) #gfvip #nikiters pic.twitter.com/gS0BGwiHcQ — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 30, 2022

Altobello ha invitato Nikita a depositare l’intimo della Fiordelisi sulla valigia di quest’ultima e la Pelizon ha fatto proprio così. Altri utenti hanno commentato: “Lo schifo di Antonella, ma si può fare questo? Bleah”, “Un gesto veramente schifoso”, “Un gesto da condannare”. Quindi, c’è anche chi ritiene che Antonella lo abbia fatto di proposito.